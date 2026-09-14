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Европа в этом году потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ

Энергетика
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Европа наращивает импорт накануне запрета
Европа наращивает импорт накануне запрета
Несмотря на публичные заявления о разрыве экономических связей с россией, европейские страны потратили рекордные €7,3 млрд на российский арктический газ за первые восемь месяцев 2026 года. Это больше, чем общий объем закупок за весь 2025 год.
Об этом пишет Euronews.

Европейские компании обеспечили большинство перевозок СПГ

Две европейские компании доминируют в сети арктических морских перевозок: шотландская Seapeak и судоходная компания Dynagas, связанная с Грецией.
Вместе суда, связанные с двумя европейскими компаниями, обеспечили 72% всего экспорта сжиженного природного газа из «Ямала».
Эти цифры были обнародованы в результате расследования, проведенного Urgewald — неправительственной организацией, разоблачающей финансовые учреждения и поддерживающие проекты компании, вредные для климата.
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За первые восемь месяцев 2026 года европейские порты приняли 156 партий СПГ из «Ямала» общим объемом 11,39 млн тонн по сравнению со 142 партиями и 10,34 млн тонн в период с января по август 2025 года — это рост на 10,1% в 10,1%.
Данные от аналитической компании Kpler свидетельствуют, что с 1 января по 5 сентября этого года европейские порты приняли 88,9% общего мирового экспорта «Ямала», что превышает показатель 78,2% в 2025 году.

Европа наращивает импорт накануне запрета

«Это свидетельствует о том, что покупатели из ЕС максимально увеличивают импорт в преддверии запрета, который вступит в силу в январе 2027 года. Большинство этих объемов приходится на действующие долгосрочные контракты, поскольку импорт СПГ по краткосрочным контрактам был запрещен в апреле этого года», — сообщил энергетический аналитик Kpler Чарльз Костерруз.
Энергетические аналитики отметили, что ЕС превысил свой предыдущий годовой объем только за восемь месяцев из-за роста европейских цен на газ и увеличения объемов грузов, поскольку война на Ближнем Востоке нарушила работу ключевого энергетического торгового маршрута через Ормузский пролив.

Справка Finance.ua:

  • с 1 января 2027 г. вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ);
  • однако, после принятия 21 пакета санкций ЕС было сохранено временное исключение для отдельных поставок его в третьи страны по старым контрактам;
  • оно действует до 25 июля 2027 года, ограничено объемами поставок 2025 года и квартальной отчетностью от привлеченного европейского оператора.
По материалам:
Європейська правда
ГазЕС
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