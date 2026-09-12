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В Украине оценили потребности энергетики на десятилетие

Энергетика
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Сумма оценивается как минимум в $91 миллиард
Сумма оценивается как минимум в $91 миллиард
Потребности украинской энергетики в ближайшие десятилетия оцениваются по меньшей мере в 91 млрд долларов. Речь идет не только о восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и о масштабных инвестициях в новое поколение и развитие энергетического сектора.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.
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Такую оценку Шмыгаль озвучил в ходе диалога с канадскими предпринимателями с участием президента Украины.
По словам Шмыгаля, Украина заинтересована не только в помощи партнеров, но и привлечении частных инвестиций в энергетический сектор.
«В феврале вместе с канадским коллегой Тимом Годжсоном мы подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве Украины и Канады в энергетическом секторе. Его главное содержание — не „помощь“, а „инвестиции“. Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса — прийти с конкретными проектами», — отметил министр.
Украина, по его словам, уже работает над упрощением условий для инвесторов и развитием нового поколения. В частности, создано три уровня кредитования новой энергетики.
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Также сокращена процедура присоединения нового поколения к энергосистеме. Срок выдачи технических условий уменьшили с 10 до 2 дней, а количество необходимых документов — с семи до двух.
Кроме того, стартовал конкурс на строительство 1,5 ГВт нового высокоманеврового поколения. Масштаб аукционной поддержки в 2026 году увеличили более чем втрое — до 1 ГВт.
Шмыгаль отметил, что Украина может быть интересна канадскому энергетическому бизнесу благодаря масштабному рынку, интегрированному в ЕС, а также значительному спросу на энергетический капитал и оборудование в течение следующих десятилетий.
«Канада, в свою очередь, имеет длинный капитал, технологии, engineering и финансовые инструменты снижения риска. Мы предлагаем объединить эти преимущества, сформировать новые трансатлантические энергетические цепи, обеспечить энергетическую безопасность Украины и Европы и усилить экономическое присутствие Канады на европейском энергорынке», — заявил министр.
По материалам:
РБК-Україна
Энергетика
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