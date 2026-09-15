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рф атакует украинские АЗС: будет ли дефицит горючего

Энергетика
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рф атакует украинские АЗС: будет ли дефицит горючего
рф атакует украинские АЗС: будет ли дефицит горючего
российские удары по автозаправочным станциям не приведут к дефициту горючего в Украине, а поврежденные объекты постепенно возобновляют работу.
Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин.
«Нет никакого дефицита из-за того, что бьют по АЗС. Более того, у нас АЗС в 10 раз больше, чем нужно. Поэтому это не будет иметь никакого влияния. Тем более, они возобновляют работу», — отметил эксперт.
По его словам, массового сокращения количества автозаправок из-за российских атак также не ожидается. Он отметил, что восстановление поврежденных АЗС не требует значительного времени. В то же время Лёушкин посоветовал водителям приспособиться к возможным перебоям в работе отдельных заправок и не ждать, пока топливо закончится.
«Полный бак бензина или дизеля позволяет ездить как минимум неделю. На выходных выехали где-то за город, заправили бак — и нормально. Кому надо чаще заправляться, то они уже будут как-то приспосабливаться к этому новому режиму», — добавил эксперт.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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