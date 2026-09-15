рф атакует украинские АЗС: будет ли дефицит горючего Сегодня 21:00 — Энергетика рф атакует украинские АЗС: будет ли дефицит горючего

российские удары по автозаправочным станциям не приведут к дефициту горючего в Украине, а поврежденные объекты постепенно возобновляют работу.

Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин.

«Нет никакого дефицита из-за того, что бьют по АЗС. Более того, у нас АЗС в 10 раз больше, чем нужно. Поэтому это не будет иметь никакого влияния. Тем более, они возобновляют работу», — отметил эксперт.

По его словам, массового сокращения количества автозаправок из-за российских атак также не ожидается. Он отметил, что восстановление поврежденных АЗС не требует значительного времени. В то же время Лёушкин посоветовал водителям приспособиться к возможным перебоям в работе отдельных заправок и не ждать, пока топливо закончится.