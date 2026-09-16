В КМВА рассказали, сколько АЗС в столице уже повреждено Сегодня 09:44 — Энергетика В КМВА рассказали, сколько АЗС в столице уже повреждено

С начала 2026 года в Киеве враг повредил 16 автозаправочных станций.

Об этом заявил и.о. начальника КМВА Андрей Ткачев в эфире «Мы Украина».

«С начала 2026 года враг повредил 16 автозаправочных станций в столице. Пока угрозы дефицита топлива нет», — сказал он.

В то же время, по словам Ткачева, очевидно, что враг принялся прицельно бить по АЗС города Киева.