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В КМВА рассказали, сколько АЗС в столице уже повреждено

Энергетика
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В КМВА рассказали, сколько АЗС в столице уже повреждено
В КМВА рассказали, сколько АЗС в столице уже повреждено
С начала 2026 года в Киеве враг повредил 16 автозаправочных станций.
Об этом заявил и.о. начальника КМВА Андрей Ткачев в эфире «Мы Украина».
«С начала 2026 года враг повредил 16 автозаправочных станций в столице. Пока угрозы дефицита топлива нет», — сказал он.
В то же время, по словам Ткачева, очевидно, что враг принялся прицельно бить по АЗС города Киева.
«Поэтому, в первую очередь, хотелось бы сказать, чтобы люди соблюдали все меры безопасности, обязательно находились в укрытиях, АЗС во время тревоги должны закрываться, эвакуироваться все клиенты и работники станции в ближайшее укрытие», — добавил и.о. начальника КМВА.
По материалам:
Finance.ua
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