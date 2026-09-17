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Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу: что произошло

Энергетика
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Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу: что произошло
Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу: что произошло
Саудовская Аравия объявила о прекращении части поставок нефти в Европу после атаки на нефтепровод, которым сырье перенаправляли в Красное море в обход заблокированного Ираном Ормузского пролива.
На фоне обострения на Ближнем Востоке цена на нефть уже превысила $100 за баррель, сообщает УНН.
Нефтепровод, способный транспортировать объем, эквивалентный 4% мировых поставок нефти, приостановил работу после удара беспилотника. Насколько серьезно повреждена инфраструктура и сколько будет продолжаться ремонт, пока неизвестно.
Ситуацию усложняют атаки хуситов в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов между Азией и Европой. Судам в случае ухудшения ситуации придется использовать более длинные маршруты, что увеличит время и стоимость перевозок.

Мнения экспертов

Экономисты предупреждают, что перебои с нефтяными поставками и судоходством могут дополнительно повысить транспортные расходы и усилить погрузку на глобальные цепи поставок.
«Весь мир пострадает, последствия будут катастрофическими, и мы уже это видим «, — заявил министр иностранных дел Катара Ибрагим аль-Хашими.
В то же время США заявляют, что объемы поставок нефти из Персидского залива приблизились к довоенному уровню — около 18 млн баррелей в сутки. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ и хуситами и считает ситуацию контролируемой.
По материалам:
Finance.ua
Нефть
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