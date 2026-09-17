Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу: что произошло Сегодня 13:24 — Энергетика Саудовская Аравия прекращает часть поставок нефти в Европу: что произошло

Саудовская Аравия объявила о прекращении части поставок нефти в Европу после атаки на нефтепровод, которым сырье перенаправляли в Красное море в обход заблокированного Ираном Ормузского пролива.

На фоне обострения на Ближнем Востоке цена на нефть уже превысила $100 за баррель, сообщает УНН.

Нефтепровод, способный транспортировать объем, эквивалентный 4% мировых поставок нефти, приостановил работу после удара беспилотника. Насколько серьезно повреждена инфраструктура и сколько будет продолжаться ремонт, пока неизвестно.

Ситуацию усложняют атаки хуситов в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов между Азией и Европой. Судам в случае ухудшения ситуации придется использовать более длинные маршруты, что увеличит время и стоимость перевозок.

Мнения экспертов

Экономисты предупреждают, что перебои с нефтяными поставками и судоходством могут дополнительно повысить транспортные расходы и усилить погрузку на глобальные цепи поставок.

«Весь мир пострадает, последствия будут катастрофическими, и мы уже это видим «, — заявил министр иностранных дел Катара Ибрагим аль-Хашими.