Украине нужно привлечь еще €400 млн на энергетику до конца года Сегодня 10:27 — Энергетика В Париже состоялась пятая министерская встреча Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины

Украина до конца года должна привлечь как минимум 400 млн евро для поддержки энергетического сектора.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе состоявшейся в Париже пятой Министерской встречи Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины.

Шмыгаль поблагодарил министра экономики, финансов и промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Францию ​​Ролана Лескюра и еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена за организацию «Энергетического Рамштайна».

Украина готовится к возможным атакам на энергетику

Глава Минэнерго проинформировал международных партнеров о планах России по обстрелам энергетической инфраструктуры, предоставленным украинской разведкой. По его словам, Украина понимает намерения россии и работает над противодействием.

Одним из ключевых направлений видится усиление защиты энергетических объектов. Украина наращивает противовоздушную оборону и требует от партнеров ракет для систем ПВО. Также усиливается инженерная защита энергетической инфраструктуры.

Украина планирует восстановить и построить более 10 ГВт мощностей

Еще одним направлением подготовки является восстановление энергетических объектов и формирование резервов оборудования. В этом году Украина планирует восстановить и построить более 10 ГВт мощностей.

Опыт прошлой зимы показал, как быстро во время массированных атак тратятся резервы оборудования. Поэтому их формируют раньше времени.

Энергосистему интегрируют в европейское пространство

Параллельно с подготовкой к зиме Украина продолжает модернизацию энергетической системы и ее интеграцию в европейское энергетическое пространство.

Продолжается работа над построением более децентрализованной, защищенной и гибкой системы. Также продолжаются реформы независимости регулятора, балансирующего рынка, TEN-E и ядерной безопасности.

В Фонд поддержки энергетики поступило более €218 млн

Отдельным направлением остается привлечение финансовых ресурсов. Только с июля этого года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило более €218 млн. Еще около €307 млн ​​поддержки было объявлено.

В то же время, потребности энергетического сектора остаются значительными. До конца года Украина должна привлечь еще не менее €400 млн.

Сотрудничество в атомной энергетике

В ходе встречи стороны обсудили конкретные решения по подготовке Украины к зиме, приоритетные проекты в атомной энергетике и долгосрочные инициативы в сфере энергетического сотрудничества. Отдельное внимание во время встречи было уделено атомной энергетике и ядерной безопасности. Среди прочего стороны обсудили возобновление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Как отметил Шмыгаль, французские партнеры уже направили в Фонд поддержки энергетики Украины около 5,7 млн евро. Украина также получила от Франции 50 грузов гуманитарной помощи. Это 431,5 тонны критически важного оборудования.