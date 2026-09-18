Украине нужно привлечь еще €400 млн на энергетику до конца года

Украина до конца года должна привлечь как минимум 400 млн евро для поддержки энергетического сектора.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе состоявшейся в Париже пятой Министерской встречи Координационной группы G7+ по вопросам энергетики Украины.
Шмыгаль поблагодарил министра экономики, финансов и промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Францию Ролана Лескюра и еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена за организацию «Энергетического Рамштайна».
Украина готовится к возможным атакам на энергетику
Глава Минэнерго проинформировал международных партнеров о планах России по обстрелам энергетической инфраструктуры, предоставленным украинской разведкой. По его словам, Украина понимает намерения россии и работает над противодействием.
Одним из ключевых направлений видится усиление защиты энергетических объектов. Украина наращивает противовоздушную оборону и требует от партнеров ракет для систем ПВО. Также усиливается инженерная защита энергетической инфраструктуры.
Украина планирует восстановить и построить более 10 ГВт мощностей
Еще одним направлением подготовки является восстановление энергетических объектов и формирование резервов оборудования. В этом году Украина планирует восстановить и построить более 10 ГВт мощностей.
Опыт прошлой зимы показал, как быстро во время массированных атак тратятся резервы оборудования. Поэтому их формируют раньше времени.
Энергосистему интегрируют в европейское пространство
Параллельно с подготовкой к зиме Украина продолжает модернизацию энергетической системы и ее интеграцию в европейское энергетическое пространство.
Продолжается работа над построением более децентрализованной, защищенной и гибкой системы. Также продолжаются реформы независимости регулятора, балансирующего рынка, TEN-E и ядерной безопасности.
В Фонд поддержки энергетики поступило более €218 млн
Отдельным направлением остается привлечение финансовых ресурсов. Только с июля этого года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило более €218 млн. Еще около €307 млн поддержки было объявлено.
В то же время, потребности энергетического сектора остаются значительными. До конца года Украина должна привлечь еще не менее €400 млн.
Сотрудничество в атомной энергетике
В ходе встречи стороны обсудили конкретные решения по подготовке Украины к зиме, приоритетные проекты в атомной энергетике и долгосрочные инициативы в сфере энергетического сотрудничества. Отдельное внимание во время встречи было уделено атомной энергетике и ядерной безопасности. Среди прочего стороны обсудили возобновление Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС.
Как отметил Шмыгаль, французские партнеры уже направили в Фонд поддержки энергетики Украины около 5,7 млн евро. Украина также получила от Франции 50 грузов гуманитарной помощи. Это 431,5 тонны критически важного оборудования.
«Отдельно благодарны за грантовую поддержку на восстановление критической инфраструктуры в размере более 70 млн евро. Ценим поддержку вступления Украины в Агентство по ядерной энергии ОЭСР. Франция остается надежным партнером и другом Украины», — подчеркнул глава Минэнерго.