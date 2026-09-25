День финансов: единая система поддержки ВПЛ и новый подход к зарплатам в государственном секторе

В пятницу, 25 сентября, расскажем, что будет с «зеленым» тарифом для домашних СЭС и как планируется изменить подход к поддержке переселенцев.

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Дефицит бюджета

Украина может избежать бюджетного кризиса, если до конца 2026 года получит $29,5 млрд международного финансирования, предусмотренного рядом программ поддержки. Для этого Верховная Рада и правительство должны выполнить необходимые обязательства, заявил министр финансов Сергей Марченко.

По данным Центра экономической стратегии, принятие более 40 законопроектов до конца года позволит Украине получить $14 млрд из необходимых $29,5 млрд. Остальные средства зависят от решений, не требующих голосования в Верховной Раде, их должны принять на уровне министерств или Кабинета Министров.

Владимир Зеленский заявил , что дефицит оборонного бюджета необходимо покрыть для того, чтобы направить средства на производство дронов и оплату денежного довольствия для военных.

Единая система поддержки ВПЛ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий переход от отдельных выплат и статусов для внутренне перемещенных лиц к комплексной системе государственной поддержки. Документ должен решить проблему, при которой переселенцам приходится самостоятельно искать необходимые учреждения и разбираться в многочисленных программах поддержки. А человек должен получать комплексную помощь от государства.

Новый подход к зарплатам в государственном секторе

В Украине работают над новым подходом к оплате труда в государственном секторе. Парламент готовит отдельный законодательный акт, который определит понятные принципы оплаты и покажет, как доход работника будет зависеть от его профессионального развития. Пересмотреть предлагают не только базовые зарплаты, но и надбавки и доплаты, которые должны быть частью единой понятной системы.

Документы для продажи квартиры

Если владелец планирует продавать жилье, следует заранее выяснить , какой пакет документов понадобится именно для его ситуации. Для большинства сделок есть базовый перечень, однако он может отличаться в зависимости от способа обретения права собственности, количества владельцев, семейного положения продавца и других обстоятельств.

Многие после ремонта или переезда выбрасывают старые бумаги, считая, что электронные копии или госреестры заменят оригиналы. На практике это не всегда работает. Выбрасывать оригиналы важных документов не стоит никогда.

В новом материале рассказываем, какие документы украинцы должны хранить даже через 20−50 лет:

Что будет с курсом в октябре

Несмотря на усиление военных рисков, рост цен на нефть и ускорение инфляции, резких изменений на валютном рынке в начале октября не ожидается. Доллар в период с 29 сентября по 5 октября, вероятнее всего, будет оставаться в пределах 44,5−45 грн, а евро — 51−52,5 грн, прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Продажи новых устройств Apple

В Украине 25 сентября стартовали продажи новых устройств Apple. iPhone 18 Pro в версии с 256 ГБ памяти стоит 77 999 грн. Модель на 512 ГБ продается за 90 999 грн, на 1 ТБ — за 117 999 грн, а на 2 ТБ — за 157 999 грн.

Цена iPhone 18 Pro Max начинается от 84 999 грн за версию с 256 ГБ памяти. Модель на 512 ГБ стоит 97 999 грн, на 1 ТВ — 123 999 грн, а на 2 ТВ — 164 999 грн.

Области с наибольшими долгами за водоснабжение

В Украине на начало сентября 2026 года в Едином реестре должников насчитывалось 173 075 исполнительных производств по задолженности за водоснабжение и водоотвод. 28% всех новых производств по долгам за воду в этом году приходится на Днепропетровщину.

Доплата для учителей

Правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату 2600 грн для педагогов, которые очно или в смешанном формате работают в прифронтовых и пограничных общинах. Необходимый ресурс получат 90 местных бюджетов Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Количество украинцев в Польше

За последние полгода количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось примерно на 40 тысяч. Как рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, часть украинцев решили покинуть Польшу из-за общей неблагоприятной атмосферы. Второй причиной посол назвал изменения в польском законодательстве.

Кстати, Украина обсуждает с соседними государствами возможность создания общих пунктов пропуска на их территории. Такой вариант рассматривают из-за обстрелов российскими войсками украинских пунктов пропуска.

«Зеленые» тарифы для домашних СЭС