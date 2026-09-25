Свідоцтво про народження, стара трудова книжка чи забута банківська довідка можуть вирішити долю пенсії, спадщини чи навіть великої покупки через десятки років.

Про те, які ж загалом документи повинні зберігати українці тривалий час, розповів для Finance.ua керуючий партнер АО «Віннер Партнерс» Сергій Литвиненко.

Паперу, який здається непотрібним, краще не позбуватись

Багато людей після ремонту чи переїзду викидають старі папери, вважаючи, що електронні копії чи держреєстри замінять оригінали. На практиці це працює не завжди.

За словами адвоката, викидати оригінали важливих документів не варто ніколи, адже частина з них може критично знадобитися за 20, 30 або навіть 50 років.

Читайте також: Як відновити втрачені документи на нерухомість

До паперів безстрокового зберігання юрист відносить:

свідоцтва про народження, шлюб, зміну імені та смерть родичів;

правовстановлювальні документи на майно;

документи про освіту;

трудові книжки;

військово-облікові документи;

медичні висновки.

Кожен із цих документів має свою причину для зберігання. Свідоцтва про народження та шлюб підтверджують родинні зв’язки, які потрібні для спадщини.

Документи про освіту можуть знадобитися для підтвердження кваліфікації на новому місці роботи чи для пенсійних пільг.

Військово-облікові папери іноді запитують під час оформлення державних послуг. А медичні висновки можуть стати доказом у справах про інвалідність чи пільги, отримані ще у дитинстві.

Пенсія під загрозою: які документи можуть знадобитись у ПФУ

Найчастіше давні папери шукають саме під час оформлення пенсії. І тут можуть виникнути проблеми.

Литвиненко пояснює: електронна база Пенсійного фонду України містить деталізовану інформацію про страховий стаж та доходи лише від 1 липня 2000 року. Все, що було раніше, у цифровому вигляді просто відсутнє.

«Якщо вам знадобиться підтвердити пільговий стаж чи розмір заробітної плати за 80 або 90 роки, саме паперові довідки, накази та трудова книжка стануть єдиними доказами», — зазначив адвокат.

Які документи можуть знадобитися до ПФУ

Ситуація ускладнюється, якщо підприємство, на якому людина працювала, вже ліквідоване. За словами юриста, без паперів відновити свої права без суду буде практично неможливо.

Спадщина через десятиліття: коли може знадобитись старе свідоцтво про шлюб

Другий поширений випадок пов’язаний зі спадщиною та родинними зв’язками. Іноді за десятки років раптом «спливає» майно, про яке родина навіть не знала.

Адвокат наводить приклад: земельний пай чи спадщина за кордоном можуть з’явитися неочікувано, і тоді доведеться доводити своє право на них документально.

Щоб нотаріус зміг оформити право власності, потрібен безперервний ланцюжок оригіналів свідоцтв про народження та шлюб усіх поколінь родини. Особливо це стосується випадків, коли прізвища змінювалися.

Втрата бодай однієї ланки цього ланцюжка або помилка в документах змушує людей проходити складний процес відновлення даних через РАЦС або суд.

Кредит давно закритий? Банк може згадати про нього навіть за 15 років

Третя категорія паперів, про яку часто забувають, це довідки про повне погашення кредитів та зняття заставних обтяжень.

Формально позовна давність в Україні становить 3 роки. Але, за словами Литвиненка, на практиці трапляються випадки, коли за 10−15 років давні борги перепродають колекторам, або в реєстрах нерухомості виявляються помилки. Це призводить до несподіваних судових позовів проти людей, які давно вважали свої зобов’язання закритими.

«Лише оригінал довідки з печаткою банку дозволить миттєво закрити це питання», — наголосив адвокат.

Звідки гроші: чому старий договір купівлі-продажу знову стане в пригоді

Ще одна причина берегти давні папери, — це сучасний фінансовий моніторинг. Банки все частіше вимагають підтвердити легальне походження коштів під час великих покупок чи переказів.

За словами юриста, у таких випадках можуть знадобитися давні договори купівлі-продажу або свідоцтва про спадщину, отримані багато років тому.

Саме вони здатні підтвердити, звідки у людини з’явилося майно чи гроші, які вона зараз хоче використати.

Інфографіка: finance.ua

Що варто зробити вже сьогодні

Юрист радить не чекати, поки документ раптом знадобиться, а перевірити домашній архів заздалегідь:

Зібрати всі свідоцтва про народження, шлюб та смерть родичів в одному місці. Перевірити наявність трудової книжки та довідок про стаж і зарплату. Знайти документи на нерухомість та землю, включно зі старими договорами. Зберегти банківські довідки про закриття кредитів. За можливості зробити скановані копії всіх паперів як додатковий страховий варіант.

Як зберегти документи: практичні поради

Папір з часом жовтіє, чорнило вицвітає, а печатки стають нечіткими. Тому важливо не просто зберегти документ, а зробити так, щоб за десятиліття його можна було прочитати.

Оригінали варто тримати подалі від вологи та прямого сонячного світла, найкраще у щільній папці чи файлі. Ламінувати документи юристи зазвичай не радять: якщо пізніше знадобиться нотаріальна копія, наявність ламінації може створити зайві питання.

Окрему увагу варто приділити родинному архіву. Якщо в сім’ї є літні родичі, є сенс завчасно зібрати їхні документи в одному місці, а не шукати їх після втрати людини, коли емоційно і без того важко.