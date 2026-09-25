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Уряд зберіг доплату 2600 грн для вчителів

Особисті фінанси
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Вчителька у школі
Вчителька у школі
Уряд зберіг окрему щомісячну доплату 2600 грн для педагогів, які очно або у змішаному форматі працюють у прифронтових і прикордонних громадах. Виплати до кінця 2026 року забезпечать завдяки перерозподілу коштів між місцевими бюджетами.
Про це повідомив прем’єр Сергій Корецький.

Хто отримуватиме доплату 2600 грн

Окрема виплата передбачена для 23 600 педагогічних працівників у 614 закладах загальної середньої освіти.
Йдеться про вчителів, які безпосередньо працюють з дітьми очно або у змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях.
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Для фінансування доплати уряд перерозподілив кошти між місцевими бюджетами. Необхідний ресурс отримають 90 місцевих бюджетів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
За словами міністра освіти і науки України Андрія Бутенка, окрема виплата має забезпечити фінансову підтримку педагогів, які продовжують працювати з учнями в складних безпекових умовах.

За який період виплатять кошти

Перерозподіл коштів дасть змогу провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у січні-серпні 2026 року в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні.
Також кошти дозволять забезпечити виплату окремої доплати у вересні-грудні 2026 року.
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Водночас з 1 вересня доплату 2600 грн за несприятливі умови праці включено до посадового окладу педагогів у межах нового механізму оплати праці. Вона стала частиною гарантованої зарплати, від якої розраховуються, зокрема, надбавки за престижність, вислугу років та інші виплати.
Окрема доплата за рахунок субвенції з державного бюджету при цьому зберігається саме для педагогів, які працюють очно або у змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ОсвітаЗарплата
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