Премія для працівника може бути як додатковою винагородою за результат, так і виплатою, яку роботодавець зобов’язаний нарахувати. Вирішальним тут є те, як і на яких умовах премія передбачена документами компанії.

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Що таке премія

Премія — це додаткова виплата, яка входить до структури заробітної плати та може бути пов’язана з результатами роботи, виконанням певних показників, професійними досягненнями або іншими умовами, визначеними роботодавцем.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата складається, зокрема, з основної та додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

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Премія може бути складовою додаткової зарплати, якщо вона передбачена системою оплати праці на підприємстві. Водночас її не варто плутати з надбавкою: надбавка зазвичай має постійний характер і пов’язана з кваліфікацією, стажем або умовами праці, тоді як премія частіше залежить від результатів чи виконання певних показників.

Коли премія — це обов’язок роботодавця

Головне правило просте: все залежить від документів.

Роботодавець зобов’язаний виплатити премію, якщо вона передбачена:

трудовим договором;

колективним договором;

положенням про оплату праці;

положенням про преміювання.

У відповідних документах мають бути визначені умови та розміри виплат (ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

Якщо працівник виконав передбачені умови для отримання премії, роботодавець не може просто відмовитися від її виплати.

Водночас роботодавець може мати право, а не обов’язок виплачувати премію, якщо вона має разовий або заохочувальний характер, виплачується за його рішенням або документи не містять чітких умов її отримання.

Ще кілька важливих нюансів

Чи може роботодавець сам вирішувати, платити премію чи ні? Так, якщо виплата не є гарантованою. Якщо ж премія закріплена в документах і працівник виконав визначені умови, роботодавець має її виплатити.

Чи можна вимагати премію, якщо її регулярно платили? У деяких випадках — так. Якщо премія постійно виплачувалася, мала зрозумілий розмір і фактично стала частиною зарплати, це може мати значення під час спору. Остаточне рішення залежить від конкретних обставин і доказів.

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Чи можна не платити премію через «погані результати», якщо критерії не прописані? Підстави та показники для преміювання мають бути визначені заздалегідь у відповідних документах. Якщо таких критеріїв немає, сама по собі вказівка на «низькі результати» не пояснює підстави для невиплати.

Чи можна позбавити працівника премії як покарання? Позбавлення премії не є окремим видом дисциплінарного стягнення. Водночас премію можуть не нарахувати, якщо правила преміювання передбачають її залежність від певних умов, зокрема відсутності порушень.

Чи оподатковується премія? Так. Премія, як правило, входить до складу зарплати та оподатковується за загальними правилами. Тому нарахована сума премії та сума, яку працівник фактично отримує після утримання податків і зборів, можуть відрізнятися.

Що робити, якщо премію обіцяли, але не виплатили

Якщо роботодавець не виплатив премію, працівнику варто:

перевірити трудовий договір і положення про оплату праці або преміювання;

письмово звернутися до роботодавця та попросити пояснити причину невиплати;

якщо підстав для відмови немає, звернутися до Держпраці або до суду для захисту своїх трудових прав.

Реалії воєнного стану

Трудові відносини під час воєнного стану регулює Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX.

Він розширює окремі можливості роботодавця щодо зміни умов праці. Зокрема, він дозволяє тимчасово змінювати умови праці без дотримання загального строку попередження, передбаченого ст. 32 КЗпП у мирний час.