Для пенсіонерів-ВПО скасують додаткові вимоги при виплаті пенсій

Із 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, зміняться правила призначення, виплати та перерахунку пенсій. Для них не зможуть встановлювати додаткові або відмінні від загального порядку вимоги та процедури. Це передбачено законом № 4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Закон ухвалили 1 липня 2026 року, опублікували 22 липня, а набуває чинності він через три місяці після публікації — 22 жовтня 2026 року.

Які зміни передбачає закон

Зміни стосуються статті 16 закону про забезпечення прав ВПО. Вона встановлює: умови призначення, виплати, перерахунку пенсії чи переведення на інший вид пенсії для ВПО не можуть передбачати додаткових або відмінних від загального порядку вимог і процедур, які обмежують право людини на пенсійне забезпечення.

Які вимоги діяли у 2026 році

В 2026 році окремі пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, мали повідомити Пенсійний фонд про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення росії. Зробити це можна було через особистий кабінет на порталі ПФУ, під час відеоідентифікації, у сервісному центрі або поштою.

Станом на 1 січня 2026 року 337 тисяч пенсіонерів не пройшли фізичну ідентифікацію та/або не повідомили про відсутність виплат від рф — через це їх не включили до виплатних документів за січень. Частині пенсіонерів виплати згодом поновили після виконання необхідних вимог.

Після набрання чинності законом статус ВПО не може бути підставою для встановлення додаткових вимог чи процедур при призначенні, виплаті або перерахунку пенсії.

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Водночас для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, вимога щодо підтвердження неотримання пенсії від рф зберігається. Новий закон прибирає з цієї норми лише згадку про громадян, які під час окупації виїхали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься без особистої заяви людини. Підставою для зняття з обліку стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність в Україні — понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.