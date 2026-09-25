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Нові послуги через «Дію»: в уряді готують зміни для працівників і роботодавців

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Нові послуги через «Дію»: в уряді готують зміни для працівників і роботодавців
Нові послуги через «Дію»: в уряді готують зміни для працівників і роботодавців
В Україні спростили працевлаштування людей віком від 50 років через «Дію». Зміни також мають уточнити механізм розірвання трудового договору з роботодавцями, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.
Про це повідомляє Dev.ua з посиланням на проєкт постанови.
Наразі документ має статус проєкту та ще потребує затвердження Кабінетом Міністрів.

Як змінять працевлаштування людей від 50 років

Для учасників програми «Досвід має значення» хочуть детальніше прописати електронне подання заявок. Це зможе зробити як сам кандидат, так і роботодавець.
Частину даних система «підтягуватиме» з державних реєстрів. Готову заявку потрібно буде підписати електронним підписом.
Також роботодавці зможуть повідомляти Державний центр зайнятості, чи працевлаштували учасника програми, чи відмовили йому онлайн.
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Як звільнятимуться працівники з підприємств на окупованих територіях

Окремо уряд пропонує уточнити технічний механізм звільнення з компаній, що зареєстровані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях.
Така можливість уже передбачена через систему «Обрій» із використанням «Дії», а новий проєкт деталізує, як саме ця послуга має працювати.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що український ринок праці давно не відповідає потребам економіки, яка змінюється під впливом війни. Крім того, на середньому сегменті ринку іноді виникає диспропорція між зарплатними очікуваннями кандидатів і пропозиціями роботодавців. Навіть конкурентна зарплата не завжди дає змогу роботодавцю закрити вакансію. Однією з причин може бути відсутність бронювання.
За матеріалами:
dev.ua
РоботаРинок праціДія
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