Україна може перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли

Очікується, що створення спільних пунктів пропуску за межами України дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшити рух товарів. Це також має скоротити час проходження прикордонних і митних процедур.
Як приклад Деркач навів Польщу, де вже працює кілька спільних пунктів пропуску. Також Україна розглядає подібні можливості з Молдовою. За словами першого заступника міністра, наразі такі варіанти опрацьовуються з кожною сусідньою країною.
Нагадаємо, російські військові останнім часом завдають дронових ударів по контрольно-пропускних пунктах України та атакує цивільну інфраструктуру поблизу кордону — прикордонники вимушені зупиняти роботу.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо повітряна тривога або загроза удару застала мандрівників під час проходження паспортного контролю.