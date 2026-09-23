Застрягли на кордоні під час тривоги: що робити

Повітряна тривога або загроза удару може застати мандрівників у найбільш незручний момент — навіть під час проходження паспортного контролю. У такій ситуації пропускні операції зупиняють, а людей мають якнайшвидше вивести з небезпечної зони.

Про те, як діяти під час атаки на пункт пропуску, чи потрібно залишати автомобіль та що відбувається з електронною чергою, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Visit Ukraine.

Що відбувається на кордоні під час тривоги

Як тільки надходить сигнал про безпосередню загрозу, пропускні операції на кордоні повністю зупиняються. У цей момент головним завданням прикордонників стає безпека людей.

За словами Демченка, після призупинення роботи зміна прикордонних нарядів має максимально швидко вивести людей за межі пункту пропуску та розосередити їх, щоб не допустити скупчення в одному місці.

Залишатися в автомобілі та просто чекати завершення тривоги — небезпечно. Рятувальні служби рекомендують людям відійти на безпечну відстань, а за можливості — також відганяти транспортні засоби.

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Куди ховатися під час атаки

Останні атаки, зокрема в Одеській області, показують, що удари можуть припадати безпосередньо на пункт пропуску або поблизу нього. Тому перебувати на його території під час загрози небезпечно.

Якщо тривога застала людину на під’їзді до кордону, прикордонники радять залишити автомобіль і знайти укриття, використовуючи рельєф місцевості або бетонні споруди неподалік.

Якщо ж загроза виникла вже безпосередньо на пункті пропуску, потрібно зберігати спокій та виконувати вказівки прикордонників. Саме вони координуватимуть дії людей і вкажуть, куди рухатися, щоб уникнути перебування в епіцентрі можливого удару.

Чи є укриття та що буде з єЧергою

За облаштування прикордонної інфраструктури відповідають профільні відомства, а за прилеглі території — місцева влада. Водночас зараз порушується питання про збільшення кількості укриттів безпосередньо в пунктах пропуску та поруч із ними.

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Демченко зазначив, що Держприкордонслужба вже багато років враховує ці ризики та самостійно облаштовує безпечні зони на різних ділянках кордону. Вони розраховані на зміну контролюючих служб і певну кількість цивільних, які можуть опинитися на кордоні під час атаки.

Щодо електронної черги, її адміністратором є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, а не Держприкордонслужба. Водночас алгоритми єЧерги мають передбачати форс-мажорні ситуації.

У разі тривалої зупинки роботи пункту пропуску сформована черга зберігається, а після завершення небезпеки її рух відновлюється. За необхідності водії також можуть перереєструватися на інший пункт пропуску через єЧергу.

У ДПСУ також зазначають, що прискорення оформлення залежить не лише від української сторони. Навіть якщо автомобіль уже пройшов оформлення в Україні, він не зможе виїхати, якщо сусідня сторона через завантаженість не готова його прийняти.