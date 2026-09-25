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В Британии сокращают финансирование программы для украинских беженцев

Личные финансы
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В общей сложности правительство уже выделило на программу более 1,81 миллиарда фунтов стерлингов.
В общей сложности правительство уже выделило на программу более 1,81 миллиарда фунтов стерлингов.
В Великобритании с 1 января 2027 года сократят финансирование программы Homes for Ukraine, в рамках которой британские семьи принимают в своих домах украинских беженцев. Ежемесячные выплаты хозяевам снизят с 350 фунтов стерлингов до 100.
Об этом сообщает The Guardian.
Программа была запущена после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Она помогла обеспечить жильем 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, с тех пор прибывших в Великобританию в поисках убежища.
Теперь британское правительство решило сократить выплаты хозяевам, а также финансирование местных органов власти, получающих средства за каждого прибывшего украинца для покрытия расходов, связанных с реализацией программы.
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Выплаты сократят с 2027 года

В письменном заявлении Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании (MHCLG), поданном в парламент 15 сентября, отмечено, что финансирование местных органов власти будет сокращено с 5900 до 3300 фунтов стерлингов.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.
Один из вариантов, предложенных правительством, предусматривает, что хозяева смогут изменить свой статус на арендодателей и взимать с украинских беженцев плату за жилье.
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В общей сложности правительство уже выделило на программу более 1,81 миллиарда фунтов стерлингов.
Представитель MHCLG заявил: «Приверженность Великобритании поддержке украинцев непоколебима, а программа Homes for Ukraine остается открытой. Поскольку программа эволюционировала от начальных мер реагирования на чрезвычайную ситуацию к более устоявшейся инициативе, эти изменения призваны обеспечить ее долгосрочное будущее, сохраняя поддержку для спонсоров, гостей и местных советов».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство Великобритании обнародовало детали второго продления виз для украинцев в рамках программы Ukrainian Permission Extension (UPE). Речь идет о возможности остаться в стране еще на 24 месяца для тех, кто уже воспользовался первым продолжением. Согласно новым разъяснениям:
  • украинцы смогут получить еще 24 месяца;
  • общий срок проживания по украинским программам может достичь 6,5 лет;
  • податься на второе продление смогут только те, кто уже получил первое продление на 18 месяцев — такая заявка подается онлайн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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