В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает переход от отдельных выплат и статусов для внутренне перемещенных лиц к комплексной системе государственной поддержки. Документ должен создать единый маршрут сопровождения человека от момента эвакуации в интеграцию в новое общество или безопасного возвращения домой.

Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и общин.

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Какие изменения предлагают для ВПЛ

Документ призван решить проблему, при которой переселенцам приходится самостоятельно искать необходимые учреждения и разбираться в многочисленных программах поддержки. А человек должен получать комплексную помощь от государства.

Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации к нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами.

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Законопроект предлагает признавать внутренне перемещенными детей, родившихся уже после перемещения семьи.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство фактически не предоставляет им такой статус. В результате двое детей из одной семьи могут иметь разный объем прав.

Увеличение выплат и отмена имущественных ограничений

Законопроект предусматривает повышение размера социальной помощи ВПЛ до уровня базового социального пособия.

Кроме того, предлагается в течение первых шести месяцев после перемещения предоставлять помощь без учета доходов семьи.

Также предлагается пересмотреть имущественные критерии, по которым люди могут терять право на выплаты. В частности, основанием для прекращения помощи не должно быть приобретение квартиры без ремонта, недостроенного дома или земельного участка стоимостью до 2 млн грн, а также наличие банковского депозита до 2 млн грн.

Государство также не должно прекращать выплаты без уведомления. Человек должен получить конкретную причину такого решения не позднее чем за 10 дней.

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Отказ от жилья на временно оккупированных территориях

Отдельное внимание уделено людям, которые формально имеют жилье, но не могут им пользоваться из-за боевых действий или временной оккупации.

Законопроект предлагает предоставить человеку право добровольно отказаться от такого жилья или своей доли в нем в пользу государства. Это должно позволить переселенцам, лишившимся доступа к своему имуществу из-за войны, получать компенсацию на приобретение нового жилья в безопасных регионах.

Единый маршрут поддержки ВПЛ

Одной из основных новаций является создание единой системы сопровождения человека.

Для этого полномочный государственный орган должен определить Координационный центр ВПЛ, который будет заниматься маршрутом: жилье, социальные услуги, трудоустройство, переквалификация, образование для детей, медицинская и другая необходимая помощь.

Предполагается принцип «единого входа»: человек сможет обратиться в территориальное отделение Координационного центра, ЦПАУ, орган социальной защиты, учреждение здравоохранения, учебное заведение или воспользоваться цифровым сервисом. После этого взаимодействие между всеми необходимыми службами будет происходить без повторного сбора документов и многократных обращений.

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Трудоустройство и социальный уход

Для содействия трудоустройству ВПЛ предлагается привлечь частные агентства занятости.

Они будут получать вознаграждение в размере одной минимальной заработной платы за трудоустройство человека и еще двух минимальных зарплат, если работник будет непрерывно работать у работодателя не менее шести месяцев. Для дефицитных и критически дефицитных отраслей предусмотрены дополнительно повышенные коэффициенты.

Отдельный блок инициативы посвящен поддержке пожилых людей, лиц с инвалидностью и нуждающихся в постоянном уходе.

Предлагается объединить социальные услуги по уходу с проживанием, а также закрепить на государственном уровне финансирование стационарного ухода по принципу «деньги ходят за человеком».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.