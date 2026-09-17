ВР разблокировала аренду государственной и коммунальной собственности для нужд ВПЛ Сегодня 15:12 — Недвижимость ВР разблокировала аренду государственной и коммунальной собственности для нужд ВПЛ

Верховная Рада приняла закон «Об аренде государственного и коммунального имущества» по аренде объектов для нужд внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) (законопроект № 15579).

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», во время пленарного заседания в четверг сразу во втором чтении и в целом законопроект поддержали 233 нардепа.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 августа текущего года. Он предусматривает внесение изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», а именно предлагает остановить действие части десятой статьи 2 этого Закона на период до 1 января 2028 года.

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Это позволит устранить правовую коллизию, возникшую после принятия закона «Об основных принципах жилищной политики», и восстановить возможность передачи целостных объектов недвижимости (например дома, общежития и т. п. ) в аренду юридическим лицам, учреждениям или заведениям за символическую плату в одну гривну для дальнейшей организации временного проживания внутри перемещенных.

Что это даст

Принятие этого документа позволит полностью разблокировать процесс предоставления объектов государственной и коммунальной собственности для нужд ВПЛ, который остановлен из-за законодательных ограничений.

Это позволит органам местного самоуправления совместно с международными донорами и партнерами эффективно реализовать жилищные и донорские проекты, обеспечить людей, из-за войны потерявших дома, реальным жильем и восстановить практическое расселение в подготовленных помещениях.