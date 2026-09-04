Мигранты занимают почти каждое пятое рабочее место в Британии Сегодня 19:33 — Мир

Британия продолжает оставлять дверь открытой для специалистов по дефицитным направлениям

Великобритания остается одной из самых популярных стран мира для мигрантов, хотя за последние три года правительство последовательно усиливает миграционную политику.

После рекордного роста миграции в 2022—2023 годах, в том числе на фоне начала полномасштабного вторжения рф в Украину, правила въезда начали усиливаться, а количество новых мигрантов — сокращаться.

Мигранты занимают почти каждое пятое рабочее место в Британии

По данным Migration Observatory, на декабрь 2025 года взрослые мигранты занимали 19% всех наемных рабочих мест в стране — это около 5,9 млн человек. Если учитывать тех, кто на момент получения номера социального страхования (National Insurance Number) был гражданином другой страны, то доля возрастает примерно до 20%.

Таким образом, в среднем почти каждое пятое рабочее место в Британии занимает человек, прибывший из-за границы.

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Больше всего мигрантов работает в административных и вспомогательных услугах, гостинично-ресторанном бизнесе и сфере здравоохранения и социального ухода. В государственном управлении и искусстве их присутствие значительно ниже.

Наиболее заметна эта зависимость в Лондоне. Иностранцы, на момент регистрации не имевшие британского гражданства, занимают 43% всех рабочих мест в городе. В лондонском гостинично-ресторанном секторе этот показатель достигает 64% — самого высокого уровня в стране.

Мигранты работают и на высококвалифицированных должностях

Стереотип о мигрантах как преимущественно низкоквалифицированной рабочей силе не соответствует структуре их занятости. Иностранцы работают в ІТ, финансах, медицине, образовании, менеджменте, инженерии, науке, производстве, логистике, торговле, строительстве и сфере услуг.

В то же время среди мигрантов более высокая доля работников на обоих полюсах рынка и высококвалифицированных специалистов, и людей на низкоквалифицированных должностях.

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Многое зависит от страны происхождения: почти 60% работников, рожденных в Северной Америке и Океании, занимают высококвалифицированные должности, прежде всего в ІТ, образовании и менеджменте.

В то же время выходцы из стран Восточной Европы чаще работают в уборке, обслуживании, упаковке и других низкоквалифицированных сферах. То есть миграция одновременно помогает Британии закрывать дефицит и высококвалифицированных специалистов, и работников на должностях, где сложно найти местные кадры.

Британская медицина зависит от иностранных работников

Одна из отраслей, где зависимость от иностранной рабочей силы особенно заметна, — здравоохранение и социальный уход. Британская медицинская система десятилетиями опирается на международный наем врачей, медсестер и других специалистов, а в сфере социального ухода эта зависимость стала еще более ощутимой.

В декабре 2025 года около четверти рабочих мест, которые занимали мигранты вне ЕС, приходилось на health and care. После открытия для работников по уходу за доступом к Skilled Worker этот поток резко возрос: к концу 2025 года по маршруту было выдано около 161 тыс. таких виз.

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В то же время, с июля 2025 года правительство фактически закрыло этот канал для новых работников из-за рубежа. Выходит парадокс: сокращение миграции затрагивает именно ту сферу, где иностранцы помогли закрыть острый дефицит кадров.

Для дефицитных профессий оставляют возможность привлечения иностранцев

В то же время Британия продолжает оставлять дверь открытой для специалистов по дефицитным направлениям. Это хорошо видно из рекомендаций Migration Advisory Committee (MAC) — независимого консультативного комитета по миграции.

В июле 2026 года он предложил оставить для 28 профессий доступ к Temporary Shortage List (TSL) — временному перечню профессий с дефицитом кадров. Речь идет, в частности, об отдельных инженерных, технических, производственных и строительных специальностях. Доступ к программе рекомендуют предоставить на 18 месяцев.

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