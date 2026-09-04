Мигранты занимают почти каждое пятое рабочее место в Британии
По данным Migration Observatory, на декабрь 2025 года взрослые мигранты занимали 19% всех наемных рабочих мест в стране — это около 5,9 млн человек. Если учитывать тех, кто на момент получения номера социального страхования (National Insurance Number) был гражданином другой страны, то доля возрастает примерно до 20%.
Таким образом, в среднем почти каждое пятое рабочее место в Британии занимает человек, прибывший из-за границы.
Больше всего мигрантов работает в административных и вспомогательных услугах, гостинично-ресторанном бизнесе и сфере здравоохранения и социального ухода. В государственном управлении и искусстве их присутствие значительно ниже.
Наиболее заметна эта зависимость в Лондоне. Иностранцы, на момент регистрации не имевшие британского гражданства, занимают 43% всех рабочих мест в городе. В лондонском гостинично-ресторанном секторе этот показатель достигает 64% — самого высокого уровня в стране.
Мигранты работают и на высококвалифицированных должностях
Стереотип о мигрантах как преимущественно низкоквалифицированной рабочей силе не соответствует структуре их занятости. Иностранцы работают в ІТ, финансах, медицине, образовании, менеджменте, инженерии, науке, производстве, логистике, торговле, строительстве и сфере услуг.
В то же время среди мигрантов более высокая доля работников на обоих полюсах рынка и высококвалифицированных специалистов, и людей на низкоквалифицированных должностях.
Многое зависит от страны происхождения: почти 60% работников, рожденных в Северной Америке и Океании, занимают высококвалифицированные должности, прежде всего в ІТ, образовании и менеджменте.
В то же время выходцы из стран Восточной Европы чаще работают в уборке, обслуживании, упаковке и других низкоквалифицированных сферах. То есть миграция одновременно помогает Британии закрывать дефицит и высококвалифицированных специалистов, и работников на должностях, где сложно найти местные кадры.
Британская медицина зависит от иностранных работников
Одна из отраслей, где зависимость от иностранной рабочей силы особенно заметна, — здравоохранение и социальный уход. Британская медицинская система десятилетиями опирается на международный наем врачей, медсестер и других специалистов, а в сфере социального ухода эта зависимость стала еще более ощутимой.
В декабре 2025 года около четверти рабочих мест, которые занимали мигранты вне ЕС, приходилось на health and care. После открытия для работников по уходу за доступом к Skilled Worker этот поток резко возрос: к концу 2025 года по маршруту было выдано около 161 тыс. таких виз.
В то же время, с июля 2025 года правительство фактически закрыло этот канал для новых работников из-за рубежа. Выходит парадокс: сокращение миграции затрагивает именно ту сферу, где иностранцы помогли закрыть острый дефицит кадров.
Для дефицитных профессий оставляют возможность привлечения иностранцев
В то же время Британия продолжает оставлять дверь открытой для специалистов по дефицитным направлениям. Это хорошо видно из рекомендаций Migration Advisory Committee (MAC) — независимого консультативного комитета по миграции.
В июле 2026 года он предложил оставить для 28 профессий доступ к Temporary Shortage List (TSL) — временному перечню профессий с дефицитом кадров. Речь идет, в частности, об отдельных инженерных, технических, производственных и строительных специальностях. Доступ к программе рекомендуют предоставить на 18 месяцев.