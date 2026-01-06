Сколько компаний в Британии принадлежат украинцам и чем они занимаются — данные YouControl
В Великобритании зафиксировано более 26,6 тыс. записей о компаниях, конечные бенефициарные владельцы которых — около 25,5 тыс. украинцев.
Такие данные содержатся в совместном исследовании профессора КНЭУ, финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.
Масштабы украинского присутствия
Аналитика свидетельствует о значительной активности украинцев в британском реестре компаний. В нем зафиксировано более 28,5 тыс. записей о компаниях, где директорами являются граждане Украины. В общей сложности эти записи касаются около 24,9 тыс. человек.
Отдельно реестр содержит 26,6 тыс. записей о компаниях, в которых бенефициары — около 25,5 тыс. украинцев.
Распределение компаний по статусу (директорство vs собственность)
|Статус компании
|Количество (Директора — украинцы)
|Количество (Владельцы — украинцы)
|Активные (Active)
|13,2 тыс.
|14,6 тыс.
|Прекращены (Dissolved)
|13,8 тыс.
|10,8 тыс.
|Предложение об исключении (Strike off)
|1,2 тыс.
|1,1 тыс.
|В процессе ликвидации (Liquidation)
|116
|87
Более 14,6 тыс. компаний с украинскими собственниками продолжают активную деятельность.
Значительное количество прекращенных компаний типично для британского рынка, где регистрация и закрытие бизнеса проходят быстро и без чрезмерных процедур.
Доля компаний в статусе ликвидации составляет менее 0,5%. Это указывает на то, что украинские предприниматели преимущественно завершают деятельность посредством добровольной ликвидации, а не через процедуры банкротства.
Где руководят украинские директора
Распределение юрисдикций украинских директоров в британских компаниях показывает сочетание локального присутствия и дистанционного управления.
Наибольшая доля директоров имеет юрисдикцию Великобритании — 48,3%, что свидетельствует о фактическом проживании и управлении бизнесом на месте. Еще 38,4% директоров имеют юрисдикцию Украины.
Другие юрисдикции представлены значительно меньшей долей:
- Польша — 3,2%;
- Германия — 1,4%;
- Испания — 0,7%;
- Чехия — 0,6%;
- Италия — 0,4%;
- США — 0,4%;
- ОАЭ — 0,4%.
Отрасли с крупнейшим украинским присутствием
Отраслевая структура британских компаний с украинскими собственниками демонстрирует концентрацию в сфере цифровой экономики и профессиональных услуг.
Наибольшую долю занимает розничная торговля через интернет или почтовые заказы — 6,6% или 3079 компаний.
Весомую роль играет технологический сектор. Разработка программного обеспечения составляет 5,1%, консультирование по вопросам информатизации — 4,4%, другая деятельность в сфере IT — 2,8%. Совокупно IT-направление является самым большим сегментом украинского бизнеса в Британии.
Также значительную долю имеют консультирование по вопросам управления — 3%, рекламные агентства — 2,1%, неспециализированная оптовая торговля — 2,4%, вспомогательные коммерческие услуги — 2,4%, другие индивидуальные услуги — 2,3%.
Строительство жилых зданий замыкает первую десятку отраслей с долей 1,9%.
В то же время, большинство компаний с украинскими владельцами работают за пределами топовых направлений, что свидетельствует о высокой диверсификации и адаптивности украинского бизнеса на британском рынке.
