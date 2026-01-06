Сколько компаний в Британии принадлежат украинцам и чем они занимаются — данные YouControl Сегодня 15:00 — Личные финансы

Сколько компаний в Британии принадлежат украинцам и чем они занимаются — данные YouControl

В Великобритании зафиксировано более 26,6 тыс. записей о компаниях, конечные бенефициарные владельцы которых — около 25,5 тыс. украинцев.

Такие данные содержатся в совместном исследовании профессора КНЭУ, финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

Масштабы украинского присутствия

Аналитика свидетельствует о значительной активности украинцев в британском реестре компаний. В нем зафиксировано более 28,5 тыс. записей о компаниях, где директорами являются граждане Украины. В общей сложности эти записи касаются около 24,9 тыс. человек.

Отдельно реестр содержит 26,6 тыс. записей о компаниях, в которых бенефициары — около 25,5 тыс. украинцев.

Распределение компаний по статусу (директорство vs собственность)

Статус компании Количество (Директора — украинцы) Количество (Владельцы — украинцы) Активные (Active) 13,2 тыс. 14,6 тыс. Прекращены (Dissolved) 13,8 тыс. 10,8 тыс. Предложение об исключении (Strike off) 1,2 тыс. 1,1 тыс. В процессе ликвидации (Liquidation) 116 87

Более 14,6 тыс. компаний с украинскими собственниками продолжают активную деятельность.

Значительное количество прекращенных компаний типично для британского рынка, где регистрация и закрытие бизнеса проходят быстро и без чрезмерных процедур.

Доля компаний в статусе ликвидации составляет менее 0,5%. Это указывает на то, что украинские предприниматели преимущественно завершают деятельность посредством добровольной ликвидации, а не через процедуры банкротства.

Где руководят украинские директора

Распределение юрисдикций украинских директоров в британских компаниях показывает сочетание локального присутствия и дистанционного управления.

Наибольшая доля директоров имеет юрисдикцию Великобритании — 48,3%, что свидетельствует о фактическом проживании и управлении бизнесом на месте. Еще 38,4% директоров имеют юрисдикцию Украины.

Другие юрисдикции представлены значительно меньшей долей:

Польша — 3,2%;

Германия — 1,4%;

Испания — 0,7%;

Чехия — 0,6%;

Италия — 0,4%;

США — 0,4%;

ОАЭ — 0,4%.

Отрасли с крупнейшим украинским присутствием

Отраслевая структура британских компаний с украинскими собственниками демонстрирует концентрацию в сфере цифровой экономики и профессиональных услуг.

Наибольшую долю занимает розничная торговля через интернет или почтовые заказы — 6,6% или 3079 компаний.

Весомую роль играет технологический сектор. Разработка программного обеспечения составляет 5,1%, консультирование по вопросам информатизации — 4,4%, другая деятельность в сфере IT — 2,8%. Совокупно IT-направление является самым большим сегментом украинского бизнеса в Британии.

Также значительную долю имеют консультирование по вопросам управления — 3%, рекламные агентства — 2,1%, неспециализированная оптовая торговля — 2,4%, вспомогательные коммерческие услуги — 2,4%, другие индивидуальные услуги — 2,3%.

Инфографика: youcontrol.com.ua

Строительство жилых зданий замыкает первую десятку отраслей с долей 1,9%.

В то же время, большинство компаний с украинскими владельцами работают за пределами топовых направлений, что свидетельствует о высокой диверсификации и адаптивности украинского бизнеса на британском рынке.

