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Бизнес стал меньше судиться с налоговиками — статистика ГНС

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Новых судебных споров стало более чем на 30% меньше
Новых судебных споров стало более чем на 30% меньше
Количество судебных дел по искам к органам Государственной налоговой службы в этом году сократилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время в судах находится чуть более 49 тыс. таких дел, тогда как в прошлом году их было около 61 тыс.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Новых судебных споров стало более чем на 30% меньше

В этом году существенно сократилось количество новых судебных дел. Их открыто 10,1 тыс., что более чем на 30% меньше по сравнению с прошлым годом, когда количество новых дел превышало 14,6 тыс.
Наиболее заметное сокращение наблюдается в спорах, связанных с работой системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР). Количество новых судебных дел сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году их было 7,5 тыс., то в этом году — 4,2 тыс. открытых судебных дел.

Споры по рисковости плательщиков

Меньше на 45% также стало и открыто новых судебных дел по обжалованию решений о рисковости плательщиков. В этом году их — 173, в то время как в 2025 — 379. Общее количество таких дел, которые находятся на рассмотрении в разных инстанциях в прошлом году, составило 1,4 тыс., сейчас их 1,1 тыс. — сокращение на 20%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы. Министру финансов поручено внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.
По материалам:
Finance.ua
БизнесГНС
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