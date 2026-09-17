Канада может получить уникальный статус в ЕС — детали
Евросоюз хочет предложить Канаде статус первого в истории ассоциированного члена блока для укрепления союза на фоне глобальной нестабильности.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время ежегодного обращения в Европейский парламент в Страсбурге глава Еврокомиссии призвала пересмотреть традиционные альянсы из-за роста напряжения в мире.
«В холодной хрупкости современного мира нужны новые партнерства. Я бы хотела работать с вами над тем, чтобы открыть двери для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», — подчеркнула она.
Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа и Канада разделяют общие ценности — от поддержки демократии и Украины до сотрудничества в обороне, сырьевых вопросах и цепях поставок.
По ее словам, стороны будут планировать совместную работу в технологиях, интеграции оборонно-промышленных баз и развитии Арктики.
Присутствовавший в зале премьер-министр Канады Марк Карни получил овации от евродепутатов. В то же время, решение о предоставлении такого статуса еще должны согласовать все страны-члены ЕС.
Исторически Евросоюз сопротивлялся подобным гибким альянсам без юридического статуса.
В частности, существуют оговорки относительно реализации предложения, а дипломаты отмечают, что конкретный механизм такого членства пока не разработан.
Дополнительным барьером остаются вопросы торговли, где Канада продолжает защищать свой телекоммуникационный и молочный секторы.
Ожидается, что более предметные обсуждения этого вопроса начнутся на саммите Канада-ЕС в Монреале в конце октября.
Предложение Еврокомиссии раздается на фоне затяжной войны россии против Украины, а также обострения торговых отношений ЕС и Канады с администрацией президента США Дональда Трампа и Китаем.
Ранее канадский премьер Марк Карни заявлял о стремлении создать «уникальный альянс» с Евросоюзом без полноценного вступления.
Это произошло после усложнения торговых переговоров между Канадой и США и введения взаимных пошлин.
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