Канада может получить уникальный статус в ЕС — детали Сегодня 09:47 — Мир Канада может получить уникальный статус в ЕС — детали

Евросоюз хочет предложить Канаде статус первого в истории ассоциированного члена блока для укрепления союза на фоне глобальной нестабильности.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Во время ежегодного обращения в Европейский парламент в Страсбурге глава Еврокомиссии призвала пересмотреть традиционные альянсы из-за роста напряжения в мире.

«В холодной хрупкости современного мира нужны новые партнерства. Я бы хотела работать с вами над тем, чтобы открыть двери для Канады, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», — подчеркнула она.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа и Канада разделяют общие ценности — от поддержки демократии и Украины до сотрудничества в обороне, сырьевых вопросах и цепях поставок.

По ее словам, стороны будут планировать совместную работу в технологиях, интеграции оборонно-промышленных баз и развитии Арктики.

Присутствовавший в зале премьер-министр Канады Марк Карни получил овации от евродепутатов. В то же время, решение о предоставлении такого статуса еще должны согласовать все страны-члены ЕС.

Исторически Евросоюз сопротивлялся подобным гибким альянсам без юридического статуса.

В частности, существуют оговорки относительно реализации предложения, а дипломаты отмечают, что конкретный механизм такого членства пока не разработан.

Дополнительным барьером остаются вопросы торговли, где Канада продолжает защищать свой телекоммуникационный и молочный секторы.

Ожидается, что более предметные обсуждения этого вопроса начнутся на саммите Канада-ЕС в Монреале в конце октября.

Предложение Еврокомиссии раздается на фоне затяжной войны россии против Украины, а также обострения торговых отношений ЕС и Канады с администрацией президента США Дональда Трампа и Китаем.

Ранее канадский премьер Марк Карни заявлял о стремлении создать «уникальный альянс» с Евросоюзом без полноценного вступления.