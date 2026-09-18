Дробление бизнеса через ФЛП: какие признаки могут заинтересовать налоговую Сегодня 14:05 Официального определения дробления бизнеса пока нет

Использование нескольких субъектов хозяйствования само по себе не является нарушением. В то же время, если фактически единый бизнес искусственно распределяют между формально независимыми участниками, не имеющими реальной самостоятельности, это может свидетельствовать о рисках дробления бизнеса.

Об этом говорили адвокаты и представители государственных органов в ходе круглого стола «Дробление бизнеса: оптимизация налоговой нагрузки или нарушения?», организованного Комитетом НААУ по защите бизнеса и инвесторов.

Заместитель председателя Комитета Сергей Лысенко отметил, что официального определения дробления бизнеса пока нет.

Это подтвердил директор Департамента по предотвращению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Антон Замятин. По его словам, ГНС рассматривает дробление как искусственное разделение деятельности крупных и средних прибыльных организаций с привлечением десятков или сотен ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Какие признаки могут свидетельствовать о дроблении

Среди индикаторов таких моделей называют:

замену ФЛП после достижения предельного объема дохода;

представление отчетности по одному IP-адресу;

общие адрес, бренд и платежный терминал;

совмещение статуса предпринимателя с работой на предприятии;

наличие единого центра принятия решений.

В то же время один или два таких признака сами по себе еще не подтверждают наличие схемы. Обстоятельства должны оцениваться в совокупности.

ГНС подготовила предложения по закреплению в Налоговом кодексе определения дробления бизнеса, его признаков и ответственности участников.

Представители службы также сообщили об совместной с Минфином обработке изменений в упрощенную систему налогообложения, в частности механизмов предотвращения использования схем дробления.

Чем дробление отличается от франчайзинга

Детектив Бюро экономической безопасности Сергей Сидоренко предложил оценивать такие модели как злоупотребление правом на упрощенную систему налогообложения.

При анализе он прежде всего обращает внимание на движение активов: кто фактически получает доход, кто им распоряжается и улучшается ли имущественное состояние формально самостоятельных ФЛП. Если доходы аккумулируются у другого, это может свидетельствовать, что предприниматели не являются их реальными распорядителями.

В то же время, общие признаки могут быть и в законной франчайзинговой модели. Во франчайзинге также могут быть общие бренд, поставщики, бухгалтер, юристы или IP-адрес подачи отчетности. Отличие состоит в том, что франчайзи самостоятельно принимает управленческие решения, распоряжается доходом, действует на свой риск и имеет персонал и материально-техническую базу для заявленной деятельности.

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Для подтверждения реальности такой модели рекомендуется заключать и фактически выполнять договоры на рыночных условиях, сохранять акты, платежные и другие первичные документы, а также проводить правовой аудит на соответствие признакам дробления.

Представитель ГНС добавил, что наличие договора коммерческой концессии само по себе не устраняет рисков, если платежи по нему не производятся, вознаграждение не соответствует объемам деятельности или франчайзи не имеет фактической самостоятельности.

За что наступает ответственность

Член Совета Комитета Дмитрий Мамчик отметил, что общий бренд, один адрес, бухгалтерский аутсорсинг, приближение дохода к установленному лимиту или работа с одним контрагентом может быть индикатором для анализа. В то же время, каждое доначисление должно содержать конкретную нарушенную норму, плательщика, операцию, налоговый период и расчет. Ответственность наступает не за самое «дробление», а за установленное нарушение конкретной нормы в отношении определенного плательщика.

Говоря о введении общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям — GAAR, Мамчик предложил применять кумулятивный тест. Контролирующий орган должен одновременно доказать, что целью операции было получение налоговой выгоды, такая выгода противоречит целям конкретной нормы, а операция не имеет обоснованных коммерческих причин.

Сам выбор предусмотренной законом формы деятельности, ставки, льготы или налогового режима, по его словам, не может быть достаточным основанием для вывода о злоупотреблениях.

Когда дробление может привести к уголовной ответственности

Для ответственности по статье 212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов, должно быть установлено фактическое непоступление денег в бюджет в соответствующем размере и умысел. Отсутствие доказанного умысла даже при формальных признаках дробления и доначислений по результатам проверки оставляет вопрос в плоскости налогового, а не уголовного права.

По словам секретаря Комитета Кирилла Кузнецова, в материалах досудебных расследований среди доказательств централизованного контроля фигурируют общая клиентская база, отсутствие у ФЛП предпринимательского риска, сосредоточение выручки у одного бенефициара и централизованное хранение электронных ключей.

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ФЛП, передавший электронную подпись или свои данные третьим лицам и фактически не осуществляющий заявленную деятельность, может рассматриваться следствием как пособник организатора схемы.