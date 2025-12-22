В ГНС пожаловались на дробление бизнеса через ФЛП

0 800 307 555
Злоупотребления бизнесом упрощенной налоговой системой носят масштабный характер. Многие компании используют низкую ставку налогообложения — 5% единого налога, чтобы дробить свой бизнес.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
«Упрощенную систему налогообложения создавали не для схем. Но сейчас некоторые ее пытаются использовать как агрессивную схему оптимизации своих доходов и, соответственно, занижения налоговых обязательств», — отметила чиновница.
По ее словам, Налоговая служба постоянно следит за разными сферами бизнеса, в частности, ритейлом бытовой техники, рынком подакцизных товаров, где есть серые или черные схемы.
«Но мы работаем не исключительно с розничными торговцами, для нас важно установить и прекратить цепочку от производства до поставок. Мы также активно работаем в сфере ресторанного бизнеса, там, где есть дробление на ФЛП», — добавила Карнаух.
Комментируя обязательства украинского правительства перед МВФ по уплате ФЛП НДС, если у них оборот превышает 1 млн гривен, глава ГНС ​​отметила, что эти решения не будут направлены на то, чтобы субъекты микро- и малого предпринимательства пострадали.
«Как решит законодатель, так и будем это делать. Но будем активно приобщаться к тому, чтобы этот процесс и сама процедура сотрудничества с плательщиком была выгодна и удобна для обоих участников процесса», — пояснила собеседница.
