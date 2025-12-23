«Окончание» действия SIM-карты: украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с мобильной связью. Злоумышленники массово рассылают сообщения о якобы завершении срока действия SIM-карт, маскируясь под официальные аккаунты мобильных операторов в мессенджерах.
Об этом сообщили специалисты Бесплатной юридической помощи.
Как работает мошенническая схема
- Мошенники создают фейковые аккаунты в Telegram, внешне напоминающие страницы мобильных операторов.
- Они отправляют пользователям сообщения с предупреждением об истечении срока действия номера и предлагают срочно заменить SIM-карту.
- Для этого в сообщениях содержатся ссылки или предлагается воспользоваться чат-ботом.
- На самом же деле цель таких действий — получить доступ к персональным данным пользователей и завладеть средствами с их счетов.
Почему такие сообщения опасны
Переход по мошенническим ссылкам или взаимодействие с фейковыми чат-ботами может привести к потере контроля над номером телефона.
В результате злоумышленники получают доступ к финансовой информации, в частности, к банковским счетам и сервисам, привязанным к номеру.
Как обезопасить себя
Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:
- не переходить по ссылкам из сообщений о завершении действия SIM-карты;
- проверять любую информацию только через официальные каналы мобильного оператора — сайт, приложение или горячую линию;
- не доверять сообщениям в мессенджерах, ведь мобильные операторы не посылают подобные уведомления через Telegram;
- остерегаться фейковых чат-ботов и пользоваться ими только через официальные ресурсы операторов.
Защита финансового номера
Отдельное внимание советуют уделить защите финансового номера телефона — именно на него поступают коды подтверждения сделок, банковские пароли и информация о балансе средств.
Чтобы снизить риски, пользователям рекомендуют привязать финансовый номер к паспортным данным или перейти на контрактное обслуживание у мобильного оператора.
Напомним, ранее мы делились советами, как не попасться мошенникам во время новогоднего онлайн-шопинга.
