0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Окончание» действия SIM-карты: украинцев предупредили о мошеннических сообщениях

Личные финансы
56
«Окончание» действия SIM-карты: украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
«Окончание» действия SIM-карты: украинцев предупредили о мошеннических сообщениях
Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме, связанной с мобильной связью. Злоумышленники массово рассылают сообщения о якобы завершении срока действия SIM-карт, маскируясь под официальные аккаунты мобильных операторов в мессенджерах.
Об этом сообщили специалисты Бесплатной юридической помощи.

Как работает мошенническая схема

  • Мошенники создают фейковые аккаунты в Telegram, внешне напоминающие страницы мобильных операторов.
  • Они отправляют пользователям сообщения с предупреждением об истечении срока действия номера и предлагают срочно заменить SIM-карту.
  • Для этого в сообщениях содержатся ссылки или предлагается воспользоваться чат-ботом.
  • На самом же деле цель таких действий — получить доступ к персональным данным пользователей и завладеть средствами с их счетов.

Почему такие сообщения опасны

Переход по мошенническим ссылкам или взаимодействие с фейковыми чат-ботами может привести к потере контроля над номером телефона.
В результате злоумышленники получают доступ к финансовой информации, в частности, к банковским счетам и сервисам, привязанным к номеру.

Как обезопасить себя

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:
  • не переходить по ссылкам из сообщений о завершении действия SIM-карты;
  • проверять любую информацию только через официальные каналы мобильного оператора — сайт, приложение или горячую линию;
  • не доверять сообщениям в мессенджерах, ведь мобильные операторы не посылают подобные уведомления через Telegram;
  • остерегаться фейковых чат-ботов и пользоваться ими только через официальные ресурсы операторов.
Читайте также

Защита финансового номера

Отдельное внимание советуют уделить защите финансового номера телефона — именно на него поступают коды подтверждения сделок, банковские пароли и информация о балансе средств.
Чтобы снизить риски, пользователям рекомендуют привязать финансовый номер к паспортным данным или перейти на контрактное обслуживание у мобильного оператора.
Напомним, ранее мы делились советами, как не попасться мошенникам во время новогоднего онлайн-шопинга.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems