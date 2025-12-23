Как выросла стоимость новогоднего стола за последние 7 лет Сегодня 09:08 — Личные финансы

Как выросла стоимость новогоднего стола за последние 7 лет

Украинцы уже готовятся встречать Новый год 2026 за праздничным столом. В то же время вопрос расходов в праздничный период остается одним из самых чувствительных, ведь за последние годы цены на продукты существенно выросли.

Чтобы оценить, как изменялась стоимость новогоднего стола, журналисты проанализировали данные Института аграрной экономики, который ежегодно рассчитывает цену новогоднего меню для семьи из четырех человек, используя неизменный стандартный набор продуктов. Это позволяет объективно сравнивать расходы в динамике.

Какие продукты входят в расчет

В стандартный список новогоднего меню входят:

салат Оливье;

селедка под шубой;

фруктовая нарезка;

сыр;

мясные продукты (колбасы, запеченная свинина и курица);

батон белого хлеба;

сливочное масло;

безалкогольные напитки;

конфеты;

овощи;

набор крепких напитков.

Как росла цена новогоднего стола

Анализ охватывает период с 2019 по 2026 год. Стоимость праздничного меню изменялась так:

2019 год — 1 535 грн;

2020 год — 1 620 грн;

2021 год — 1 706 грн;

2022 год — 1 845 грн;

2023 год — 2 655 грн;

2024 год — 2 879 грн;

2025 год — 3 594 грн;

2026 год — 3 980 грн.

Сравнение за семь лет

За этот период стоимость новогоднего стола выросла более чем вдвое. Если в 2019 году семья из четырех человек могла накрыть праздничный стол за 1535 грн, то в 2026 году за тот же набор продуктов придется заплатить уже 3980 грн.

Больше всего подорожали мясные продукты, колбасы и сыры. В то же время цены на овощи и фрукты росли медленнее, а по отдельным позициям демонстрировали колебания. В целом, повышение стоимости новогоднего меню отражает инфляционные процессы, изменение цен на продукты питания и влияние экономических факторов, в частности войны.

Итак, новогодний стол 2026 обойдется украинской семье в 3 980 грн — это почти в 2,6 раза больше, чем в 2019 году. Несмотря на постоянство праздничных традиций, расходы по их сохранению с каждым годом возрастают, изменяя подход семей к планированию праздничного бюджета.

