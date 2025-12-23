США втрое увеличили вознаграждение для иммигрантов за добровольное возвращение домой
Нелегальные мигранты в США смогут получить выплату в размере $3 тыс. и бесплатный авиабилет, если добровольно покинут страну до конца этого года.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.
Условия участия в программе
Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться на самостоятельную депортацию через CBP Home до конца текущего года.
Участникам программы предоставляется:
- выплата в размере $3 тыс.;
- бесплатный перелет в страну происхождения;
- освобождение от гражданских штрафов или санкций за нарушение сроков пребывания в США.
Для участия в программе необходимо загрузить приложение CBP Home, заполнить личные данные и подать заявку.
Организацию поездки и оплату перелета берет на себя Министерство внутренней безопасности США.
Лица, которые не воспользуются этой возможностью, подлежат задержанию и принудительной депортации без права повторного въезда в США.
Что известно о программе
По данным Министерства внутренней безопасности США, с января 2025 года добровольно покинули страну 1,9 млн человек, находившихся в стране нелегально. Десятки тысяч из них воспользовались программой CBP Home.
В мае Finance.ua писал о том, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске новой программы, предусматривающей финансовую и транспортную помощь для лиц, находящихся в стране нелегально, с целью их добровольного возвращения на родину. Инициатива реализуется через мобильное приложение CBP Home.
Любой из нелегальных мигрантов, кто решит самостоятельно покинуть США с помощью приложения, получит разовую выплату в размере $1000 после подтверждения прибытия в страну происхождения.
Участие в программе может стать фактором, сохраняющим возможность легального возвращения в США в будущем.
Издание The Washington Post писало, что администрация Дональда Трампа активно работает над планом массовых депортаций, стремясь достичь цели в миллион депортированных иммигрантов в течение первого года президентства. Однако сотрудники иммиграционной службы и аналитики все более скептически относятся к тому, что администрация Трампа может депортировать такое количество иммигрантов за один год. Подробнее об этом Finance.ua писал по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
США втрое увеличили вознаграждение для иммигрантов за добровольное возвращение домой
Apple оштрафовали в Италии на 98 млн евро: причины
Макрон дал разрешение на строительство нового атомного авианосца
США запустили в космос новый тип спутников, способных работать на очень низких орбитах
Инфляция на аренду в Турции достигла 60%
Украинцы в Польше обеспечивают себя самостоятельно, а не за счет социальных выплат