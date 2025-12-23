0 800 307 555
США втрое увеличили вознаграждение для иммигрантов за добровольное возвращение домой

Мир
Нелегальные мигранты в США смогут получить выплату в размере $3 тыс. и бесплатный авиабилет, если добровольно покинут страну до конца этого года.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Условия участия в программе

Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться на самостоятельную депортацию через CBP Home до конца текущего года.
Участникам программы предоставляется:
  • выплата в размере $3 тыс.;
  • бесплатный перелет в страну происхождения;
  • освобождение от гражданских штрафов или санкций за нарушение сроков пребывания в США.
Для участия в программе необходимо загрузить приложение CBP Home, заполнить личные данные и подать заявку.
Организацию поездки и оплату перелета берет на себя Министерство внутренней безопасности США.
Лица, которые не воспользуются этой возможностью, подлежат задержанию и принудительной депортации без права повторного въезда в США.

Что известно о программе

По данным Министерства внутренней безопасности США, с января 2025 года добровольно покинули страну 1,9 млн человек, находившихся в стране нелегально. Десятки тысяч из них воспользовались программой CBP Home.
В мае Finance.ua писал о том, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске новой программы, предусматривающей финансовую и транспортную помощь для лиц, находящихся в стране нелегально, с целью их добровольного возвращения на родину. Инициатива реализуется через мобильное приложение CBP Home.
Любой из нелегальных мигрантов, кто решит самостоятельно покинуть США с помощью приложения, получит разовую выплату в размере $1000 после подтверждения прибытия в страну происхождения.
Участие в программе может стать фактором, сохраняющим возможность легального возвращения в США в будущем.
Издание The Washington Post писало, что администрация Дональда Трампа активно работает над планом массовых депортаций, стремясь достичь цели в миллион депортированных иммигрантов в течение первого года президентства. Однако сотрудники иммиграционной службы и аналитики все более скептически относятся к тому, что администрация Трампа может депортировать такое количество иммигрантов за один год. Подробнее об этом Finance.ua писал по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
