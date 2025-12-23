Открыта регистрация на новое пособие для ВПЛ из трех регионов
Благотворительный фонд «Ангелы Спасения» совместно с UNHCR Ukraine — Агентство ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) открыл регистрацию на 2026 год для участия в программе по ремонту жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Программа действует для внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории таких регионов:
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Сумской области.
Кто может принять участие
Подать заявку могут ВПЛ, проживающие в жилье:
- которое находится в собственности или в ипотеке/кредите;
- с условиями, не отвечающими минимальным стандартам безопасности и комфорта.
Как отмечается в сообщении Фонда, подача заявки не гарантирует получения пособия. Все заявки проходят проверку и утверждение.
Приоритет будет предоставляться домовладельцам в сельской местности и малых городах, а также семьям в затрудненных жизненных обстоятельствах.
Что покрывает программа
Пособие охватывает самые необходимые виды ремонта, чтобы сделать жилье безопасным и удобным: окна, двери, крыша, пол, утепление, вода, электричество, канализация и другие базовые ремонты.
Подать заявку можно:
- через уполномоченных представителей вашей громады;
- самостоятельно, заполнив KOBO-форму: https://ee.kobotoolbox.org/single/WEvhVBVb;
- позвонив на горячую линию Фонда: 0 800 334 620.
Напомним, ранее мы сообщали, что 1 декабря стартовал первый этап новой государственной программы жилищной помощи для ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Так, некоторые ВПЛ могут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію.
Поделиться новостью
Также по теме
Открыта регистрация на новое пособие для ВПЛ из трех регионов
85% украинцев планируют оставаться в стране: продолжают работать или искать новую работу
Нужно ли платить пенсионный сбор за электромобиль — разъяснение МВД
США втрое увеличили вознаграждение для иммигрантов за добровольное возвращение домой
Уже почти 14 млн украинцев получили «Зимнюю поддержку» — детали
«Окончание» действия SIM-карты: украинцев предупредили о мошеннических сообщениях