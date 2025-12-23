Открыта регистрация на новое пособие для ВПЛ из трех регионов Сегодня 16:39 — Личные финансы

Открыта регистрация на новое пособие для ВПЛ из трех регионов

Благотворительный фонд «Ангелы Спасения» совместно с UNHCR Ukraine — Агентство ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) открыл регистрацию на 2026 год для участия в программе по ремонту жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Программа действует для внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории таких регионов:

Днепропетровской,

Харьковской,

Сумской области.

Кто может принять участие

Подать заявку могут ВПЛ, проживающие в жилье:

которое находится в собственности или в ипотеке/кредите;

с условиями, не отвечающими минимальным стандартам безопасности и комфорта.

Как отмечается в сообщении Фонда, подача заявки не гарантирует получения пособия. Все заявки проходят проверку и утверждение.

Приоритет будет предоставляться домовладельцам в сельской местности и малых городах, а также семьям в затрудненных жизненных обстоятельствах.

Что покрывает программа

Пособие охватывает самые необходимые виды ремонта, чтобы сделать жилье безопасным и удобным: окна, двери, крыша, пол, утепление, вода, электричество, канализация и другие базовые ремонты.

Подать заявку можно:

через уполномоченных представителей вашей громады;

самостоятельно, заполнив KOBO-форму: https://ee.kobotoolbox.org/single/WEvhVBVb;

позвонив на горячую линию Фонда: 0 800 334 620.

некоторые ВПЛ могут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію. Напомним, ранее мы сообщали , что 1 декабря стартовал первый этап новой государственной программы жилищной помощи для ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Так,

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.