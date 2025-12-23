0 800 307 555
Открыта регистрация на новое пособие для ВПЛ из трех регионов

Личные финансы
Благотворительный фонд «Ангелы Спасения» совместно с UNHCR Ukraine — Агентство ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) открыл регистрацию на 2026 год для участия в программе по ремонту жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Программа действует для внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории таких регионов:
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Сумской области.

Кто может принять участие

Подать заявку могут ВПЛ, проживающие в жилье:
  • которое находится в собственности или в ипотеке/кредите;
  • с условиями, не отвечающими минимальным стандартам безопасности и комфорта.
Как отмечается в сообщении Фонда, подача заявки не гарантирует получения пособия. Все заявки проходят проверку и утверждение.
Приоритет будет предоставляться домовладельцам в сельской местности и малых городах, а также семьям в затрудненных жизненных обстоятельствах.

Что покрывает программа

Пособие охватывает самые необходимые виды ремонта, чтобы сделать жилье безопасным и удобным: окна, двери, крыша, пол, утепление, вода, электричество, канализация и другие базовые ремонты.
Подать заявку можно:
  • через уполномоченных представителей вашей громады;
  • самостоятельно, заполнив KOBO-форму: https://ee.kobotoolbox.org/single/WEvhVBVb;
  • позвонив на горячую линию Фонда: 0 800 334 620.
Напомним, ранее мы сообщали, что 1 декабря стартовал первый этап новой государственной программы жилищной помощи для ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Так, некоторые ВПЛ могут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
