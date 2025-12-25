Где можно быстро получить второе гражданство — перечень стран
В большинстве случаев для обретения гражданства в ЕС необходимо выполнить много требований, среди которых самое сложное — выдержать временные рамки. Оформление второго паспорта — небыстрая процедура, однако некоторые страны характеризуются сокращенным сроком ожидания.
Где украинцы могут относительно быстро получить гражданство, рассказывают Новости Live.
Быстрое гражданство в ЕС
Благодаря простым и доступным механизмам натурализации, репатриации или инвестиций, оформление паспорта в отдельных европейских государствах занимает меньше времени. К списку таких стран относятся Швеция, Мальта, Румыния, Болгария и Польша.
К примеру, Швеция позволяет пройти процедуру натурализации всего за 5 лет, в течение которых необходимо непрерывно проживать на ее территории. Среди других требований — чистая криминальная, долговая и кредитная история, наличие стабильного дохода, интеграция в шведское общество, знание языка.
Гражданство за инвестиции быстрее всего предоставляет Мальта (единственная в Европейском Союзе). Минимальный безвозвратный взнос в Национальный фонд социального развития, по данным специализированного портала Feod Group, составляет от 600 000 до 750 000 евро. Плюс придется пожертвовать от 10 тысяч евро в местный благотворительный фонд. Паспорт выдают в течение 1−3 лет.
Репатриация позволяет быстро приобрести румынское, болгарское или польское гражданство на основании этнического происхождения. Процедура доступна украинцам, которые могут доказать родственные связи с людьми, имеющими местный паспорт. Румыния и Болгария, например, выдают документы сроком от 12 месяцев.
Гражданство неевропейских стран
За пределами ЕС ускоренное приобретение гражданства действует в:
- США можно воспользоваться механизмом сокращенной натурализации (5 лет непрерывного проживания), выиграть в лотерею Green Card (разрешение на постоянное легальное жительство) или купить паспорт за инвестицию в экономику (вклад от 800 000 долларов);
- Вануату — оформление документа в течение двух месяцев за инвестицию в размере 130 000 долларов плюс возможность ускоренной натурализации для всех членов семьи без требований к оседлости;
- Армении — гражданство по репатриации доступно в течение 6 месяцев, достаточно подтвердить армянское происхождение сестры/брата, родителя или бабушки/дедушки и доказать родственную связь.
