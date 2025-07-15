Зеленский подписал закон о множественном гражданстве — Finance.ua

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве Сегодня 16:36

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, который позволит миллионам украинцев за границей официально сохранять связь с родиной. Документ был принят Верховной Радой в середине июня и получил подпись главы государства.

Об этом говорится в сообщении президента.

«Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах», — заявил президент.

По словам Зеленского, новый закон позволит не только вернуть юридическую связь с украинцами за границей, но и открыть путь для представителей других народов, которые связали свою жизнь с Украиной.

Что изменится

Закон предусматривает, что украинцы могут иметь гражданство других государств, кроме случаев, предусмотренных в специальных исключениях. Более всего эта норма ориентирована на украинскую диаспору в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и других демократических странах.

Президент поручил правительству безотлагательно разработать подзаконные акты для реализации новых норм, а также определить первые государства, с которыми Украина будет заключать соответствующие соглашения.

Также президент подписал:

Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины;

Решение об остановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах, что, по словам Зеленского, позволит достичь паритета в средствах обороны.

Справка Finance.ua:

в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, заявил, что Украина нуждается в институте множественного гражданства;

7 августа 2024 года президент подал в Верховную Раду проект Закона № 11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины, которым предлагается введение института множественного гражданства в Украине;

в январе 2024 года Зеленский зарегистрировал законопроект № 10425, предусматривающий введение института множественного гражданства. Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам, кроме граждан россии, а также иностранным добровольцам;

18 июня Верховная Рада приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства.

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