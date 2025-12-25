0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплата для бронирования в 2026 году — какие будут требования

Личные финансы
21
Зарплата для бронирования в 2026 году — какие будут требования
Зарплата для бронирования в 2026 году — какие будут требования
В Украине требования к размеру заработной платы для бронирования от мобилизации изменятся с января 2026 года. В связи с новым уровнем минимального дохода некоторые граждане могут потерять соответствующий статус.
Такие изменения утверждены законом о госбюджете-2026, передают Новости.Live.

Как изменятся требования к зарплате для бронирования в 2026 году

Согласно правилам бронирования военнообязанных работников (п. 8 Порядка бронирования постановления правительства № 233) размер заработной платы — одно из ключевых условий в праве на соответствующий статус.
В 2025 году размер дохода забронированного работника должен быть не менее чем 20 тыс. грн. По нормам, у граждан, работающих на критически важных предприятиях и в учреждениях, входящих в список на бронирование, ежемесячный уровень зарплаты в течение отсрочки от призыва должен быть не ниже минимальной зарплаты в стране и умноженной на коэффициент 2,5 (8 тыс. грн x 2,5).
Читайте также
Согласно новым показателям в госбюджете на следующий год, с 1 января минимальная зарплата вырастет до 8647 грн. В связи с этим для получения бронирования уже нужно будет иметь доход не менее 21,6 тыс. грн. В сумму зарплаты могут включаться, кроме оклада, другие доплаты.
В то же время, предприятие может лишиться статуса критического, если у других незабронированных работников зарплата будет меньше показателя в 21,6 тыс. грн, ведь еще среди требований — уровень среднемесячной зарплаты всех работников, который не может быть меньше вышеуказанной суммы.

Новый подход в бронировании работников

В конце года правительство изменило подход в бронировании работников, усилив контроль за лимитом на предприятиях. Его превышение может привести к потере статуса критически важного и отменить все отсрочки от мобилизации.
Также граждан, нарушивших правила воинского учета, наделили правом бронирования от мобилизации. Срок брони не сможет превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора.
По материалам:
Novyny.live
МобилизацияБронирование
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems