Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году
В 2025 году в украинские заведения высшего образования зачислили 5 475 иностранных студентов. Это на 534 человека больше, чем в 2024 году, когда в украинских вузах учились 4 941 иностранный студент.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.
Какие специальности выбирают иностранные студенты
Самой популярной специальностью среди иностранных абитуриентов в 2025 году стал менеджмент. Он вышел на первое место по количеству зачисленных студентов.
Высокий спрос также сохраняется в медицине, праве и компьютерных науках. Кроме того, иностранные абитуриенты продолжают выбирать гуманитарные и экономические специальности, что свидетельствует о широком спектре образовательных интересов.
Где учится больше всего иностранцев
По территориальному распределению существенных изменений не произошло. Наибольшее количество иностранных студентов учится в Киеве, а также Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях.
Эти регионы по-прежнему остаются ключевыми образовательными центрами Украины и площадками международного академического сотрудничества.
Что это значит для государства
Рост числа иностранных студентов свидетельствует о сохранении институциональной возможности украинских высших учебных заведений.
Обучение иностранцев имеет не только репутационное значение, но и напрямую связано с экономическим эффектом, развитием научных партнерств и постепенной интеграцией Украины в глобальное образовательное пространство.
Это также аргумент в пользу того, что инвестиции в образование и университеты должны оставаться приоритетом даже во время войны.
