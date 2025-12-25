Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году Сегодня 20:43 — Личные финансы

Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году

В 2025 году в украинские заведения высшего образования зачислили 5 475 иностранных студентов. Это на 534 человека больше, чем в 2024 году, когда в украинских вузах учились 4 941 иностранный студент.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

Какие специальности выбирают иностранные студенты

Самой популярной специальностью среди иностранных абитуриентов в 2025 году стал менеджмент. Он вышел на первое место по количеству зачисленных студентов.

Инфографика: Сергей Бабак

Высокий спрос также сохраняется в медицине, праве и компьютерных науках. Кроме того, иностранные абитуриенты продолжают выбирать гуманитарные и экономические специальности, что свидетельствует о широком спектре образовательных интересов.

Где учится больше всего иностранцев

По территориальному распределению существенных изменений не произошло. Наибольшее количество иностранных студентов учится в Киеве, а также Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях.

Инфографика: Сергей Бабак

Эти регионы по-прежнему остаются ключевыми образовательными центрами Украины и площадками международного академического сотрудничества.

Что это значит для государства

Рост числа иностранных студентов свидетельствует о сохранении институциональной возможности украинских высших учебных заведений.

Обучение иностранцев имеет не только репутационное значение, но и напрямую связано с экономическим эффектом, развитием научных партнерств и постепенной интеграцией Украины в глобальное образовательное пространство.

Это также аргумент в пользу того, что инвестиции в образование и университеты должны оставаться приоритетом даже во время войны.

