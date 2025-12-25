0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году

Личные финансы
56
Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году
Иностранцы стали чаще поступать в украинские вузы: сколько зачислено в этом году
В 2025 году в украинские заведения высшего образования зачислили 5 475 иностранных студентов. Это на 534 человека больше, чем в 2024 году, когда в украинских вузах учились 4 941 иностранный студент.
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

Какие специальности выбирают иностранные студенты

Самой популярной специальностью среди иностранных абитуриентов в 2025 году стал менеджмент. Он вышел на первое место по количеству зачисленных студентов.
Инфографика: Сергей Бабак
Инфографика: Сергей Бабак
Высокий спрос также сохраняется в медицине, праве и компьютерных науках. Кроме того, иностранные абитуриенты продолжают выбирать гуманитарные и экономические специальности, что свидетельствует о широком спектре образовательных интересов.

Где учится больше всего иностранцев

По территориальному распределению существенных изменений не произошло. Наибольшее количество иностранных студентов учится в Киеве, а также Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях.
Инфографика: Сергей Бабак
Инфографика: Сергей Бабак
Эти регионы по-прежнему остаются ключевыми образовательными центрами Украины и площадками международного академического сотрудничества.

Что это значит для государства

Рост числа иностранных студентов свидетельствует о сохранении институциональной возможности украинских высших учебных заведений.
Обучение иностранцев имеет не только репутационное значение, но и напрямую связано с экономическим эффектом, развитием научных партнерств и постепенной интеграцией Украины в глобальное образовательное пространство.
Это также аргумент в пользу того, что инвестиции в образование и университеты должны оставаться приоритетом даже во время войны.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems