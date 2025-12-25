Смелянский объяснил риски налогообложения международных посылок до 150 евро
Законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро требует доработки, чтобы в нем были прописаны реалистичные решения, позволяющие участникам рынка заранее подготовиться к возможным изменениям.
Такую позицию высказал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Смелянского, первая дискуссия по этому вопросу с Министерством финансов уже прошла. Он выразил надежду, что стороны смогут наработать варианты, позволяющие бизнесу подготовиться к введению новых правил.
По мнению руководителя Укрпочты, действующая редакция законопроекта не обеспечивает надлежащей защиты внутреннего рынка.
«Если нам нужно покупать дроны, артиллерию, самолеты, то я так и считаю, что нужно говорить, что нам нужно наполнять бюджет, и это налог на использование или приобретение товаров. Если границы будут закрыты от контрабанды, этот налог может быть целесообразным», — отметил Смелянский.
Он отметил, что, по данным «Укрпочты», около 90% международных посылок стоят менее $10.
С 18 апреля 2024 г. все международные почтовые отправления полностью оцифрованы, а информация о них в электронном виде передается таможенным органам еще на этапе оформления покупки.
«Таким образом, содержание посылок ни для кого не секрет», — подчеркнул он.
Отдельно гендиректор «Укрпочты» отметил, что в случае принятия законом подхода, когда налог государству будет платить зарубежный продавец, основные международные онлайн-площадки, в частности, Temu и AliExpress, будут работать по такой модели, в то же время работа небольших иностранных магазинов с украинскими покупателями будет зависеть от готовности продавцов.
«Сможем ли мы это реализовать с небольшими магазинами, например из Британии или из Италии? Здесь уже вопрос к ним, насколько они захотят инвестировать свои ресурсы», — пояснил Смелянский.
Справка Finance.ua:
- предыдущие договоренности Украины с Международным валютным фондом о выделении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения посылок и отправлениях дешевле 150 евро;
- рассматривается два подхода: либо фиксированная сумма по каждой посылке, либо уплата налога украинским покупателем зарубежному продавцу с последующей уплатой этой суммы продавцом в украинский бюджет.
