0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смелянский объяснил риски налогообложения международных посылок до 150 евро

Личные финансы
0
Смелянский объяснил риски налогообложения международных посылок до 150 евро
Смелянский объяснил риски налогообложения международных посылок до 150 евро
Законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро требует доработки, чтобы в нем были прописаны реалистичные решения, позволяющие участникам рынка заранее подготовиться к возможным изменениям.
Такую позицию высказал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Смелянского, первая дискуссия по этому вопросу с Министерством финансов уже прошла. Он выразил надежду, что стороны смогут наработать варианты, позволяющие бизнесу подготовиться к введению новых правил.
Читайте также
По мнению руководителя Укрпочты, действующая редакция законопроекта не обеспечивает надлежащей защиты внутреннего рынка.
«Если нам нужно покупать дроны, артиллерию, самолеты, то я так и считаю, что нужно говорить, что нам нужно наполнять бюджет, и это налог на использование или приобретение товаров. Если границы будут закрыты от контрабанды, этот налог может быть целесообразным», — отметил Смелянский.
Он отметил, что, по данным «Укрпочты», около 90% международных посылок стоят менее $10.
С 18 апреля 2024 г. все международные почтовые отправления полностью оцифрованы, а информация о них в электронном виде передается таможенным органам еще на этапе оформления покупки.
Читайте также
«Таким образом, содержание посылок ни для кого не секрет», — подчеркнул он.
Отдельно гендиректор «Укрпочты» отметил, что в случае принятия законом подхода, когда налог государству будет платить зарубежный продавец, основные международные онлайн-площадки, в частности, Temu и AliExpress, будут работать по такой модели, в то же время работа небольших иностранных магазинов с украинскими покупателями будет зависеть от готовности продавцов.
«Сможем ли мы это реализовать с небольшими магазинами, например из Британии или из Италии? Здесь уже вопрос к ним, насколько они захотят инвестировать свои ресурсы», — пояснил Смелянский.

Справка Finance.ua:

  • предыдущие договоренности Украины с Международным валютным фондом о выделении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения посылок и отправлениях дешевле 150 евро;
  • рассматривается два подхода: либо фиксированная сумма по каждой посылке, либо уплата налога украинским покупателем зарубежному продавцу с последующей уплатой этой суммы продавцом в украинский бюджет.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems