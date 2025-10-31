НБУ поддерживает налог на международные посылки стоимостью до 150 евро
Национальный банк поддерживает введение налогообложения посылок из-за границы стоимостью до 150 евро. Причина — рекордный дефицит текущего счета платежного баланса.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Также в НБУ рекомендуют дополнительно облагать налогом некритический импорт — электромобили и предметы роскоши.
«Среди возможных опций могут быть снижение неприоритетных расходов, а также введение налогообложения некритических в военное время направлений без значительных негативных последствий для экономики. В частности, следует сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта: налогах на посылки стоимостью до 150 евро и другой неприоритетный импорт — электромобили, предметы роскоши», — сказано в отчете.
Отметим, что посылки до 150 евро не облагаются налогом, а льготы на импорт электроавто действуют еще с 2018 года, однако их действие должно завершиться 31 декабря 2025 года.
Почему растет дефицит текущего счета платежного баланса
Прежде всего это связано с расходами на оборону и восстановление страны.
В Нацбанке отмечают, что во время войны традиционные экономические инструменты уже не могут эффективно уравновешивать платежный баланс. Высокий дефицит сейчас связан с необходимостью поддерживать армию и восстанавливать страну, а также со структурными изменениями в экономике из-за войны.
В то же время регулятор уверяет, что факт того, что страна тратит больше на инвестиции, чем накапливает сбережений, вполне логичен в условиях войны, потому что эти расходы стратегически важны, а экономика не может делать значительные сбережения.
Попытки резко сократить этот разрыв, например через жесткие финансовые меры, могут снизить обороноспособность страны.
Справка Finance.ua:
- в Верховной Раде еще в начале этого года зарегистрировали законопроект № 12429 (автором которого является Даниил Гетманцев), предусматривающий 20% налогообложения НДС всех посылок из иностранных магазинов, независимо от их стоимости. Он также предусматривает, что при превышении стоимости таких посылок суммы 150 евро дополнительно будет взиматься ввозная пошлина 10% на сумму превышения;
- документ предусматривает и исключения: если посылку отправляет физическое лицо из-за границы на имя физического лица в Украину и стоимость товара не превышает 45 евро, то НДС не уплачивается;
- К слову, на днях Гетманцев рассказал, что законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро не имеет потенциала принятия в парламенте.
