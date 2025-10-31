Льготное налогообложение электромобилей: возрастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Льготное налогообложение электромобилей: возрастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком

Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2026 год, которым, в частности, поручила Кабинету Министров рассмотреть возможность продлить до конца 2026 налоговые льготы на ввоз электромобилей. В то же время народные депутаты прогнозируют, что эта правка будет отклонена, и тогда импорт электрокаров будет облагаться налогом на общих условиях.

цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%. Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий в комментарии УНН отметил , что в случае отмены льгот

Как появились налоговые льготы

Еще в 2017 году Верховная Рада приняла закон, освободивший от уплаты налога на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Таким образом, электромобили освободили от уплаты пошлины (10% стоимости авто) и НДС (20%). Единственным дополнительным расходом остался акциз 1 евро за каждый киловатт-час емкости батареи, что обычно не превышает 100 евро.

Эта норма должна была действовать до конца 2018 года, однако Рада неоднократно продлевала льготный период. В частности, в 2024 году парламентарии продлили ее действие до 1 января 2026 года.

22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2026 год. Депутаты поддержали правку № 1061, которая предлагает продлить льготное налогообложение до 1 января 2027 года, хотя профильный комитет ее отклонил.

Это решение пока не окончательное. Оно является лишь предложением правительству при формировании бюджета на следующий год. Именно Кабинет Министров определит, будет ли включена эта правка во второе чтение. Нардепы прогнозируют, что Министерство финансов может ее отклонить.

Что произойдет, если льготы отменят

По словам Станислава Бучацкого, нынешний объем импорта электромобилей стал возможен именно благодаря «нулевому растаможиванию», то есть отсутствию НДС, пошлины и сниженного акциза.

«Поэтому сказать, что бюджет теряет средства из-за нулевого налогообложения, сложно. Если предположить, что в месяц завозят около 10 тысяч электромобилей, то при наличии налогов это количество было бы значительно меньше», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что никто не проводил детальных экономических расчетов по поводу того, сколько именно бюджет теряет на льготной растаможке.

По его мнению, вопрос доходов государства после отмены льгот следует увязывать с тем, останется ли рынок стабильным.

«Бюджет получит дополнительные поступления только при условии, что импорт электромобилей сохранится хотя бы в определенных объемах. Но если введут НДС, цена вырастет минимум на 20%, а вместе с сопутствующими издержками — на 30−40%. Более высокая цена уменьшит интерес покупателей, что приведет к падению рынка где-то на 30−40%. Может быть и так, что покупатели будут выбирать более дешевые или более старые авто, и тогда снизится качество предлагаемых автомобилей», — пояснил Бучацкий.

Возможные последствия для рынка

Специалист считает, что трудно оценить, сколько получит бюджет при отклонении правки, ведь все покажет практика.

Мы это увидим с нового года, если НДС вернут. Возможно, бюджет получит какую-то сумму, но покупатели, рассматривавшие электромобиль как более экономный вариант, могут отказаться от этой идеи и выбрать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания", — отметил он.

Бучацкий подчеркнул, что полная отмена льгот — не единственное решение.

«Не обязательно оставлять нулевое растаможивание, но нужно разработать рациональную формулу. Нельзя просто бездумно вернуть НДС. Вопрос не только в электромобилях, в Украине в целом нелогичная система налогообложения автомобилей. Это следует решать комплексно, создав адекватные условия для всех авто — независимо от типа двигателя. Если ничего не изменить, то после возврата НДС рынок упадет, импорт сократится, а люди снова будут выбирать авто с ДВС. И не факт, что это будет выгодно бюджету или стране в целом», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка писал , что по итогам сентября суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил рекордные 12,1 тыс., что на 5,9% больше, чем было в августе, и на 89,2% больше по отношению к сентябрю-2024.

