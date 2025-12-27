Jaguar раскрыл планы относительно своего революционного электроседана 27.12.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Jaguar раскрыл планы относительно своего революционного электроседана

Jaguar готовится к одному из самых радикальных перезапусков в своей истории — летом 2026 года компания официально представит электрический седан GT, который должен задать новое направление развития британского бренда.

Об этом в интервью Auto Express рассказал руководитель Jaguar Роудон Гловер, назвавший текущий этап «концом начала» трансформации компании.

Чего ждать от электроседана Jaguar GT

По словам Гловера, новинка станет воплощением философии Jaguar XXI века — автомобилем, не похожим ни на что другое на дороге. Он получит низкую посадку, драматические пропорции и ярко выраженный эмоциональный характер.

Руководитель бренда подчеркнул, что именно такой подход возвращает Jaguar к его историческим истокам — временам E-Type, XJ220 и другим моделям, которые в свое время ломали представление о дизайне серийных авто.

Новый электрический GT станет первой моделью в обновленной линейке и будет сразу позиционироваться в ультрапремиальном сегменте.

Начальная цена автомобиля составит около £120 тысяч, тогда как средняя стоимость модельного ряда, по оценкам Jaguar, будет на уровне примерно £140 тысяч.

При этом традиционной линейки комплектаций у новинки не будет. В то же время бренд делает ставку на глубокую персонализацию, индивидуальные заказы и ограниченные серии с существенно более высокими ценами.

В компании считают, что между верхним премиум-сегментом и ультралюксом типа Rolls-Royce или Bentley остается свободная ниша, в которой Jaguar может закрепиться.

Технически GT будет исключительно электрическим. Jaguar не рассматривает никакие альтернативы с двигателями внутреннего сгорания.

Автомобиль получит три электромотора суммарной мощностью около 1000 лошадиных сил, запас хода на уровне примерно 650 км в реальных условиях и быструю зарядку, которая позволит пополнить до 320 км пробега около 15 минут.

Также предусмотрено полноуправляемое шасси, благодаря которому радиус разворота будет соответствовать компактным моделям типа Honda Civic.

Прием заказов на новый Jaguar GT начнется во второй половине 2026 года, а первые поставки клиентам запланированы примерно через год после этого.

В компании уверены, что радикальное изменение продукта и бренда одновременно — рискованный, но необходимый шаг, который позволит Jaguar вернуть себе статус производителя по-настоящему желанных и эмоциональных автомобилей.

