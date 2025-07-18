Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании — Finance.ua
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Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании

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Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании
Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании
Компания Jaguar Land Rover объявила о сокращении 500 рабочих мест в Великобритании из-за падения продаж и негативного влияния торговой войны с США.
Увольнения состоятся по добровольной программе и коснутся преимущественно руководящего состава. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Британская компания заявила, что «сокращение руководящих должностей, составившее 1,5% ее рабочей силы, будет завершено с помощью программы добровольного увольнения».
«Неопределенность относительно пошлин, в сочетании с запланированным сокращением производства более старых моделей Jaguar, привела к «падению продаж на 15% за три месяца до июня, до чуть более 94 тысяч» — отмечает издание.
По материалам:
УНН
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