Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании — Finance.ua

Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании 18.07.2025, 00:51

Jaguar Land Rover сократит 500 рабочих мест в Великобритании

Компания Jaguar Land Rover объявила о сокращении 500 рабочих мест в Великобритании из-за падения продаж и негативного влияния торговой войны с США.

Увольнения состоятся по добровольной программе и коснутся преимущественно руководящего состава. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Британская компания заявила, что «сокращение руководящих должностей, составившее 1,5% ее рабочей силы, будет завершено с помощью программы добровольного увольнения».

«Неопределенность относительно пошлин, в сочетании с запланированным сокращением производства более старых моделей Jaguar, привела к «падению продаж на 15% за три месяца до июня, до чуть более 94 тысяч» — отмечает издание.

УНН По материалам:

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