Meta позволит пользователям в ЕС ограничивать персональную рекламу в Facebook и Instagram

Meta изменяет формат рекламы для пользователей Facebook и Instagram в странах ЕС. С января 2026 г. люди смогут либо оставить полностью персонализированную рекламу, либо выбрать вариант с минимальным таргетингом.

О новой модели сообщила Еврокомиссия, которая добивается от больших платформ реального, а не формального выбора по обработке персональных данных.

Как это будет работать

Пользователям покажут понятное окно настроек: согласиться на сбор широкого набора данных для максимально точной рекламы или позволить Meta использовать ограниченный объем информации и видеть менее персонализированные объявления.

Изменения стали результатом конфликта между Meta и Еврокомиссией в 2025 году.

Тогда регулятор признал, что компания нарушает европейский закон о цифровых рынках, потому что фактически навязывает схему «плати или соглашайся», когда без согласия на глубокий треккинг пользователь почти не мог нормально пользоваться сервисами.

Теперь Meta формально обязуется дать полноценную альтернативу.

По замыслу Еврокомиссии отказ от максимальной персонализации не должен делать платформу неудобной или заставлять людей переходить на платные подписки только ради базового уровня конфиденциальности.

После запуска нового подхода в начале 2026 регулятор будет собирать данные от самой Meta, рекламодателей, правозащитных организаций и других игроков рынка.

Брюссель будет оценивать, сколько людей выберет «менее персонализированный» вариант, как это повлияет на доходы от рекламы и не использует ли компания скрытые механизмы давления, чтобы склонить пользователей к более широкому сбору данных.

Если обнаружится, что обновленная модель противоречит духу или букве европейских правил, Еврокомиссия оставляет за собой право вернуться к делу и применить новые санкции.

Для пользователей это еще один пример того, как европейские регуляторы заставляют технологических гигантов преобразовывать настройки конфиденциальности из «галочки в интерфейсе» в реальный инструмент контроля собственных данных.

