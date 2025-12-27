В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом (фото) Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом (фото)

Китайский стартап в области робототехники Noextix представил нового робота-гуманоида с реалистичным лицом.

Interesting Engeneering

Разработанный для работы с людьми, Hobbs W1 от Noetix сочетает в себе реалистичную бионическую голову, интерактивный дисплей и роботизированные руки с определенными ступенями подвижности.

Робот имеет полностью автономную навигацию, что позволяет ему работать как рецепционист, а также сопровождать людей естественным образом.

В компании также заявили, что Hobbs W1 может узнавать эмоции, вести естественные разговоры, синхронизировать информацию в режиме реального времени и плавно взаимодействовать в разных профессиональных условиях.

Благодаря своему дизайну робот отлично подходит для использования в индустрии гостеприимства, розничной торговле, образовании и корпоративной среде.

В Noetix отмечают, что Hobbs W1 разработан для помощи людям, а не замены работников-людей.

Отмечается, что в октябре Noetix представила своего робота-гуманоида с размером ребенка под названием Bumi по цене менее $1400.

