В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом (фото)

В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом (фото)
В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом (фото)
Китайский стартап в области робототехники Noextix представил нового робота-гуманоида с реалистичным лицом.
Об этом сообщает Interesting Engeneering.
Разработанный для работы с людьми, Hobbs W1 от Noetix сочетает в себе реалистичную бионическую голову, интерактивный дисплей и роботизированные руки с определенными ступенями подвижности.
В Китае представили робота-гуманоида с реалистичным лицом (фото)
Робот имеет полностью автономную навигацию, что позволяет ему работать как рецепционист, а также сопровождать людей естественным образом.
В компании также заявили, что Hobbs W1 может узнавать эмоции, вести естественные разговоры, синхронизировать информацию в режиме реального времени и плавно взаимодействовать в разных профессиональных условиях.
Благодаря своему дизайну робот отлично подходит для использования в индустрии гостеприимства, розничной торговле, образовании и корпоративной среде.
В Noetix отмечают, что Hobbs W1 разработан для помощи людям, а не замены работников-людей.
Отмечается, что в октябре Noetix представила своего робота-гуманоида с размером ребенка под названием Bumi по цене менее $1400.
По материалам:
Укрінформ
