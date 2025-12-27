Эксперты назвали 4 наименее надежных модели электрокаров Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 4 наименее надежных модели электрокаров

Многие считают, что электромобили являются надежными транспортными средствами. Хотя это действительно так, анализ Consumer Reports показал, что современные электромобили испытывают на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Об этом пишет BGR.

Читайте также Китайская BYD приближается к миллиону экспортированных электромобилей в 2025 году

«Это больше связано с тем, что это новые конструкции, в которых используются новые технологии и системы, а недавно представленные модели, как правило, имеют больше проблем, поскольку производители решают проблемы, связанные с их разработкой. Для сравнения, гибридные автомобили имеют на 26% меньше проблем, чем автомобили с ДВС, что свидетельствует о том, что технология может улучшаться совершенствоваться и становиться более надежной в целом», — подчеркивают в материале.

Однако цифры говорят о том, что на рынке есть электромобили, которые не столь надежны, как должны быть. Поэтому эксперты назвали четыре таких автомобиля, которые не стоит покупать.

Chevrolet Bolt до 2022 года

Модели 2017−2022 годов имеют риск возгорания аккумулятора. Кроме того, кажется, что существует целый ряд проблем с системами автомобиля.

«Владельцы сообщают о проблемах с камерой заднего вида и технологиями, системой безключевого доступа, электрическими компонентами и климат-контролем. Другие заметили скрипы, стуки и протечки, особенно в уплотнителях дверей и окон», — добавляют в материале.

Несмотря на то, что Consumer Reports оценивает Bolt достаточно низко, люди, имеющие этот автомобиль, хвалят его.

Читайте также Нужно ли платить пенсионный сбор за электромобиль — разъяснение МВД

Учитывая это, Bolt больше относится к категории «удача или неудача», чем «вовсе избегать», однако все равно попадает в этот список из-за потенциальных проблем.

Хорошая новость состоит в том, что более новые модели, начиная с 2023 года, скорее всего, решили большинство проблем.

2025 Ford F-150 Lightning

Многие владельцы пикапов не интересуются электрическими моделями, ведь они требуют значительно большей мощности, поэтому не удивительно, что 2025 год Ford F-150 Lightning получил довольно низкую оценку в Consumer Reports.

В издании рассказали о проблемах с электрооборудованием, в частности, с аккумуляторами электромобилей, а также проблемах с зарядными устройствами, аксессуарами и электроникой в ​​салоне.

Читайте также Где в Украине больше всего покупают электромобили и гибриды

«Экономия топлива на шоссе могла быть лучше, а некоторые пользователи сообщают о неисправностях при буксировке, что является важнейшей функцией для многих водителей грузовиков. Не говоря уже о том, что серия регулярно сталкивается с задержками в производстве, включая текущую задержку для новых моделей», — добавляют в BGR.

Toyota Prius Prime 2023

Это еще один пример автомобиля, получившего низкие оценки надежности от Consumer Reports, однако в сети можно найти много отзывов пользователей, которые говорят обратное.

«На данный момент Prius Prime 2023 года имеет три проблемы: одна касается зеркала заднего вида, другая — системы определения максимальной грузоподъемности, и, наконец, несколько проблем касаются электрических компонентов, таких как двери, задвижки или замки», — подчеркивают в издании.

Читайте также В ЕС готовят новый класс авто, который может удешевить электрокары

Также пользователи сообщают о проблемах с информационно-развлекательной системой, отмечая, что экран гаснет или работает с перебоями. Кроме того, владельцы говорят о проблемах с Bluetooth и подключением телефона, выхлопной системой и аккумулятором.

«Но есть также много пользователей, которые сообщают, что им нравится эта машина, упоминая, как приятно на ней ездить и что она в общем работает хорошо. Причина, по которой Prius действительно заслуживает своего места в этом списке, заключается в том, что эта машина в той или иной форме присутствует на рынке с конца в 1990-х годов. Тот факт, что, несмотря на изменения в технологии, она все еще испытывает проблемы, является показательным», — отметили в BGR.

2024 Tesla Cybertruck

Этот автомобиль известен своими проблемами. Несмотря на то, что у Model S тоже есть свои недостатки, Cybertruck страдает от проблем с момента своего выпуска.

Читайте также Стоимость акций Tesla достигла нового максимума

Пользователи говорят, что модель «просто не готова», а цена слишком высока для того, что она предлагает, если сравнивать с другими моделями электромобилей.

«Есть также положительные отзывы, в которых хвалят размер кузова пикапа, малый радиус поворота, чувствительное управление и универсальность автомобиля в целом. Модели Tesla — не единственные дорогие электромобили с проблемами. На самом деле, один из самых дорогих электромобилей на рынке показывает, что в общем не так с роскошными электромобилями. Вы не всегда платите более высокую цену за высококачественный автомобиль», — подытожили в публикации.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.