Китайская BYD приближается к миллиону экспортированных электромобилей в 2025 году

Технологии&Авто
Компания BYD нацелилась на важный рубеж — экспорт одного миллиона автомобилей в 2025 году.
Как сообщает Car News China, ссылаясь на отчет Китайской ассоциации пассажирских авто (CPCA), в ноябре компания экспортировала 128 067 легковых автомобилей, что на 313,4% больше, чем в ноябре 2024 года, и на 59,9% больше, чем в октябре 2025 года.
С января по ноябрь 2025 года BYD уже отправила за границу 878 498 автомобилей, что на 144% больше, чем за тот же период в прошлом году. Это более чем в два раза превышает общий экспорт компании за 2024 год. Хотя лидером китайского экспорта в ноябре осталась компания Chery со 135 190 автомобилями, BYD быстро сокращает отставание, заняв второе место в ежемесячном рейтинге.
BYD также занимает первое место на многих международных рынках. В ноябре компания возглавляла продажи электромобилей в Бразилии, Турции, Италии, Испании, Венгрии и Хорватии, а также была лидером по общим продажам бренда в Сингапуре. По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 BYD лидирует в сегменте электромобилей в Бразилии, Турции, Испании и Италии, а также по общим продажам бренда в Сингапуре и Гонконге.
Кроме того, BYD опережает Tesla на одиннадцати ключевых рынках, включая Британию, Германию, Италию, Испанию, Австрию и Ирландию, а также в Малайзии, Турции, Сингапуре, Таиланде и Китае. По состоянию на декабрь 2025 года, новые электромобили BYD представлены в 119 странах и регионах мира. Компания недавно также установила рекорд, выпустив 15-миллионный электромобиль, став первым производителем, достигшим этого результата.
По материалам:
Економічна Правда
Авто
