В ЕС готовят новый класс авто, который может удешевить электрокары

Технологии&Авто
Европейские автомобили дорожают из-за достаточно строгих технических регламентов. Но в ЕС для производителей придумали мотивационную причину, благодаря которой машины подешевеют.
Подробности стали известны Motor1.
Речь идет о создании нового класса автомобилей M1E. Такая мера предусматривает менее жесткие требования к сертификации транспортных средств и упрощенный список оснащения электронными системами безопасности.
В итоге европейцы могут получить компактные автомобили типа японских кей-каров с ценами около 15 000 евро. И производителям дадут достойную мотивацию создавать такие машины.
Новый класс M1E предусматривает исключительно электрокары. Однако каждый из них получит коэффициент 1,3 (вместо обычной единицы) для расчета средних выбросов CO2. Это означает, что автопроизводители благодаря таким «выгодным» EV смогут продлить жизнь своим двигателям внутреннего сгорания.
Эту меру условно называют «суперкредитом». Чтобы квалифицироваться для программы, электромобиль M1E должен быть компактным (не более 4,2 м в длину), а производство необходимо наладить на территории ЕС — в любом из 27 государств. Отмечается, что модели Citroen e-C3, Fiat 500e, новый Renault Twingo и будущий VW ID. Polo (и многие другие) отвечают требованиям.
По материалам:
Обозреватель
