Где в Украине больше всего покупают электромобили и гибриды

Электромобили и гибридные автомобили продолжают активно завоевывать украинский рынок.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Сколько всего электрокаров в Украине

По состоянию на начало 2025 г. в Украине зарегистрировано более 38 000 электромобилей и около 19 700 гибридных автомобилей. Данные подтверждают стабильный рост спроса на экологические виды транспорта и постепенный переход украинцев на современные технологии.

Лидеры по количеству регистраций

Анализ данных первой регистрации позволяет определить региональных лидеров и проследить ключевые тенденции развития «зеленого» автопарка. Наибольшая концентрация таких автомобилей приходится на несколько регионов, формирующих основу этого сегмента в Украине.

Киев остается безоговорочным лидером. В отличие от большинства регионов, в столице зарегистрировано больше гибридных автомобилей, чем электрокаров. В Киеве насчитывается более 6500 электромобилей и почти 6800 гибридов, что свидетельствует о развитой инфраструктуре и стабильном спросе на альтернативный транспорт.

Западный регион занимает второе место. Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Волынская и Ровенская области вместе имеют более 13 500 электрокаров и около 4700 гибридных авто. Это демонстрирует активное использование экологических технологий среди жителей западных областей.

Центральный регион, в который входят Винницкая, Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и частично Черниговская области, насчитывает более 6700 электромобилей и около 2800 гибридных авто. Спрос здесь растет стабильно и без резких колебаний.

Восточный регион в составе Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей имеет более 6 000 электрокаров и около 2 000 гибридных автомобилей, обеспечивая весомую долю общеукраинских показателей.

Северный регион — Киевская, Сумская и Черниговская области — насчитывает более 3 000 электромобилей и более 1 300 гибридов, демонстрируя постепенный, но уверенный рост интереса к такому транспорту.

Южный регион, в который входят Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области, насчитывает более 4 400 электрокаров и около 2 700 гибридных авто. Хотя это самые маленькие показатели среди регионов, положительная динамика также сохраняется.

Ранее мы сообщали , что самой распространенной маркой «электричек» в Украине остается Tesla (20,2%), далее Nissan (18%) и Volkswagen (12,4%).

