Самые дешевые электрокары от Renault снимают с производства (фото)

Renault приостановит выпуск электромобилей Mobilize Duo и Bento. Преемники Renault Twizzy стоимостью до 10 000 евро дебютировали всего год назад.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Основной причиной отказа называют низкую рентабельность Mobilize Duo и Bento. К тому же в ЕС закрывается ряд служб каршеринга, а самые дешевые электромобили Renault создавали, в том числе, и для них.
Примечательно, что электромобиль Renault Mobilize Duo и его грузовой вариант Bento официально представили только в октябре 2024 года. Следовательно, их выпускали меньше года.
Компактные 2,4-метровые авто отличаются оригинальным дизайном с «гильотинными» дверями как у Lamborghini. Есть версии на 8 и 16 сил, при этом менее массивным электрокаром в ряде государств ЕС можно управлять с 16 лет и без водительских прав.
Максимальная скорость Mobilize Duo и Bento составляет 45 и 80 км/ч соответственно. С батареей емкостью 10,3 кВт∙ч запас хода достигает 160 км.
