Нужно ли платить пенсионный сбор за электромобиль — разъяснение МВД

При первой государственной регистрации транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, пенсионный сбор не уплачивается. Эта норма остается в силе и изменений в нее не вносили.
Об этом заявили в Главном сервисном центре МВД.

Что предусматривает закон

Пенсионный сбор уплачивают предприятия, учреждения, организации и физические лица, приобретающие право собственности на легковые автомобили.
В то же время, закон предусматривает исключение для легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями, которые проходят первую государственную регистрацию в Украине. Такие транспортные средства освобождены от пенсионного сбора.

Налоговые льготы для электромобилей

Отдельно в МВД обратили внимание на налоговые нормы. Согласно пункту 64 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, до 1 января 2026 года действует временное освобождение от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставку в Украину транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Эти изменения были введены Законом Украины от 15 июля 2021 года № 1660-IX.
Инфографика: hsc.gov.ua
В Налоговом кодексе Украины нет изменений по продлению отдельных налоговых льгот после завершения указанного периода.
В то же время в Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что даже в случае частичного возврата налоговой нагрузки для электромобилей пенсионный сбор во время их первой государственной регистрации по-прежнему не будет уплачиваться. Также не применяется и ввозная пошлина.
Инфографика: hsc.gov.ua
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитический центр Recurrent Auto писал, что 2026 год может стать переломным для рынка электромобилей — и не из-за новых моделей, а благодаря «второй жизни» тех, что уже ездят по дорогам.
2026 год прогнозируют как период ценовой чувствительности. Пошлины на новые автомобили, удорожание логистики и осторожность покупателей смещают спрос в сторону вторичного рынка.
Основатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявлял, что в следующем году цены на электромобили могут вырасти до 40%, а рынок упадет примерно на 30%.
Как пояснил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, при импорте электрокаров НДС будут платить все импортеры. К этой категории относятся дилеры и граждане.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
