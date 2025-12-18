Стоимость акций Tesla достигла нового максимума
Акции американской компании-производителя электрических автомобилей Tesla обновили рекорд своей стоимости по итогам торгов во вторник, 16 декабря.
Об этом сообщает CNBC.
После падения стоимости акций на 36% в первом квартале этого года — худшего периода для акций с 2022 года — акции Tesla достигли исторического максимума на уровне 489,88 долл.
Акции компании поднялись на 3,1% во вторник и на 21% с начала года. Предыдущий максимум составил 488,54 долл., его компания достигла почти ровно год назад.
Отмечается, что на этой неделе акции компании выросли после того, как ее генеральный директор Илон Маск, самый богатый человек в мире, заявил, что Tesla тестирует беспилотные автомобили в Остине, штат Техас, без пассажиров на борту.
С ростом акций рыночная стоимость Tesla выросла до 1,63 трлн долл., что сделало ее седьмой в мире, уступая только Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta и немного опережая Broadcom.
По данным Forbes, чистый капитал Маска в настоящее время составляет около 684 млрд долл., что на 430 млрд долл. больше, чем у сооснователя Google Ларри Пейджа, занимающего второе место в списке.
