США смягчили санкции трем белорусским компаниям по производству калия Сегодня 21:26 — Фондовый рынок

Министерство финансов США предоставило ограниченное ослабление санкций трем белорусским компаниям по производству калия после освобождения беларусью политзаключенных.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США разрешило операции с участием государственных компаний «Беларускалий» и «Беларусская калийная компания» (БКК), а также дочерней компании БКК «Агрорасцвет», согласно генеральной лицензии Министерства финансов США.

Читайте также ЕС ввел новый критерий для наложения санкций на беларусь

Отмечается, что удобрения из беларуси остаются под санкциями ЕС, а также стране запрещено экспортировать их через литовский порт Клайпеда с февраля 2022 года. Это заставило Минск переориентировать экспорт через территорию рф, что значительно увеличило продажи в Китай.

В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что смягчение санкций носит «условный характер». Оно зависит от «устойчивых положительных изменений в поведении» беларусских властей и выполнения обещания Александра Лукашенко прекратить политически мотивированные аресты. В случае нарушений санкции могут быть немедленно возобновлены.

Читайте также Келлог объяснил, почему Трамп снял санкции с белорусской компании

США и ЕС ввели широкомасштабные санкции против беларуси после того, как Минск начал жестокие репрессии против протестующих после спорных выборов 2020 года. Дополнительно ограничение было усилено после того, как Лукашенко сделал беларусь одним из плацдармов для вторжения россии в Украину в 2022 году.

Напомним, беларусь освободила из тюрем 123 человека, включая лауреата Нобелевской премии Алеся Бяляцкого и ведущую оппозиционную деятельницу Марию Колесникову, в рамках соглашения, заключенного при посредничестве посланника президента США Дональда Трампа Джона Коула.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.