0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

Фондовый рынок
45
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
Немецкий автоконцерн Volkswagen останавливает выпуск автомобилей на заводе в Дрездене — впервые за 88-летнюю историю компании.
Об этом сообщает FT.
Закрытие линии связано со слабыми продажами в Китае, снижением спроса в Европе и влиянием американских пошлин.
Концерн пересматривает инвестиционный бюджет в размере около €160 млрд на пять лет, учитывая более долгий жизненный цикл бензиновых авто.
Как заметил аналитик Bernstein Стивен Райтман, Volkswagen предстает перед «масштабными» вызовами, ведь ожидаемо более длительный период эксплуатации авто с двигателями внутреннего сгорания требует новых инвестиций.
Читайте также
«Приходится смотреть на новые поколения бензиновых технологий», — пояснил он.
С момента запуска завод в Дрездене выпустил менее 200 000 авто, что меньше половины годового объема завода VW в Вольфсбурге.
Закрытие производства является для Volkswagen небольшим шагом в реализации планов по сокращению мощностей в ФРГ. Это часть соглашения с профсоюзами, заключенного в прошлом году, которое также предусматривает сокращение 35 000 рабочих мест у бренда в Германии.
Глава бренда Volkswagen Томас Шефер акцентировал, что принять решение об остановке производства было «нелегко», однако «с экономической точки зрения оно было необходимо».
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems