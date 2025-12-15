Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии Сегодня 22:34 — Фондовый рынок

Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen останавливает выпуск автомобилей на заводе в Дрездене — впервые за 88-летнюю историю компании.

Об этом сообщает FT.

Закрытие линии связано со слабыми продажами в Китае, снижением спроса в Европе и влиянием американских пошлин.

Концерн пересматривает инвестиционный бюджет в размере около €160 млрд на пять лет, учитывая более долгий жизненный цикл бензиновых авто.

Как заметил аналитик Bernstein Стивен Райтман, Volkswagen предстает перед «масштабными» вызовами, ведь ожидаемо более длительный период эксплуатации авто с двигателями внутреннего сгорания требует новых инвестиций.

Читайте также Volkswagen хочет разрабатывать электромобили в Китае: у компании раскрыли планы на миллиарды евро

«Приходится смотреть на новые поколения бензиновых технологий», — пояснил он.

С момента запуска завод в Дрездене выпустил менее 200 000 авто, что меньше половины годового объема завода VW в Вольфсбурге.

Закрытие производства является для Volkswagen небольшим шагом в реализации планов по сокращению мощностей в ФРГ. Это часть соглашения с профсоюзами, заключенного в прошлом году, которое также предусматривает сокращение 35 000 рабочих мест у бренда в Германии.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер акцентировал, что принять решение об остановке производства было «нелегко», однако «с экономической точки зрения оно было необходимо».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.