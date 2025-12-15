Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
Немецкий автоконцерн Volkswagen останавливает выпуск автомобилей на заводе в Дрездене — впервые за 88-летнюю историю компании.
Об этом сообщает FT.
Закрытие линии связано со слабыми продажами в Китае, снижением спроса в Европе и влиянием американских пошлин.
Концерн пересматривает инвестиционный бюджет в размере около €160 млрд на пять лет, учитывая более долгий жизненный цикл бензиновых авто.
Как заметил аналитик Bernstein Стивен Райтман, Volkswagen предстает перед «масштабными» вызовами, ведь ожидаемо более длительный период эксплуатации авто с двигателями внутреннего сгорания требует новых инвестиций.
Читайте также
«Приходится смотреть на новые поколения бензиновых технологий», — пояснил он.
С момента запуска завод в Дрездене выпустил менее 200 000 авто, что меньше половины годового объема завода VW в Вольфсбурге.
Закрытие производства является для Volkswagen небольшим шагом в реализации планов по сокращению мощностей в ФРГ. Это часть соглашения с профсоюзами, заключенного в прошлом году, которое также предусматривает сокращение 35 000 рабочих мест у бренда в Германии.
Глава бренда Volkswagen Томас Шефер акцентировал, что принять решение об остановке производства было «нелегко», однако «с экономической точки зрения оно было необходимо».
Поделиться новостью
Также по теме
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
В Раде зарегистрировали законопроект о лицевых инвестиционных счетах
Еврокомиссия отклонила иск Центробанка россии против Euroclear
Какие практики ESG уже внедряют бизнесы — результаты исследования
Американский банк предложил «Лукойлу» обменять акции на глобальные активы — Reuters
АРМА приняло в управление корпоративные права производителя «Моршинской» и «Миргородской»