В Раде зарегистрировали законопроект о лицевых инвестиционных счетах
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14296 о лицевых инвестиционных счетах (ЛИС). Вскоре законопроект презентуют для широкой аудитории.
Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов в своем Telegram-канале.
«Открываем украинцам доступ к современным инвестиционным инструментам. В Верховной Раде зарегистрирован наш законопроект (№ 14296 от 12.12.2025) о лицевых инвестиционных счетах (ЛИС)», — написал Магомедов.
По его словам, это не просто очередной документ. Это реальный инструмент, который может изменить финансовые возможности украинцев.
«Я говорю о ЛИС с начала этого года, потому что убежден: инвестирование должно быть доступно каждому, а не только финансовым профессионалам», — подчеркнул глава НКЦБФР.
Как будут работать лицевые инвестиционные счета
Он добавил, что ЛИС — это проверенная международная практика, которая теперь появляется и в Украине. Механизм работы счетов, по его словам, простой.
Гражданин открывает лицевой инвестиционный счет, инвестирует средства через него, сохраняет их в течение 5 лет, после чего получает доход и может свободно распоряжаться деньгами.
В законопроекте заложен принцип, по которому финансовые ресурсы должны работать на украинцев и экономику нашего государства.
Напомним, об индивидуальных инвестиционных счетах Finance.ua рассказывал в начале 2025 года.
«Раньше открыть счет для ценных бумаг было удаленно невозможно, сейчас такая возможность появилась. Для открытия счета в инвестиционной компании, не имевшей банковской лицензии, нужно было ехать лично, что во время войны было очень сложно. Мы это изменили, и сейчас довольно много инвестиций от иностранных граждан», — рассказывал тогда Магомедов.
По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, уже давно существующие для иностранных инвесторов, но еще не применяемые в Украине. Один из таких инструментов — индивидуальные инвестиционные счета.
