0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Несмотря на войну, инвестировать в Украину планируют 72% компаний — исследование

Фондовый рынок
23
Несмотря на войну, инвестировать в Украину планируют 72% компаний — исследование
Несмотря на войну, инвестировать в Украину планируют 72% компаний — исследование
Количество компаний, которые планируют и далее инвестировать в Украину, несмотря на войну, возросло до 72%. В прошлом году было 70%.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний в партнерстве с международной группой компаний NEQSOL Holding BV
Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2025 году несколько вырос и составил 2,70 балла из 5 возможных. В 2024 году он равнялся 2,49 балла. Значение индекса почти вернулось к уровню второй половины 2021 года перед полномасштабным вторжением.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua

Стимулы и барьеры для инвестиций

К главным факторам положительного влияния на инвестиционный климат в Украине руководители компаний относят евроинтеграционное движение, преференциальный режим международной торговли и транспортный безвиз, дерегуляцию и диджилизацию государственных услуг.
Среди факторов, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность, бизнес называет российскую военную агрессию, коррупцию, слабую судебную систему, нехватку кадров и удары по украинской энергосистеме.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
По мнению 78% респондентов, ограничение валютных операций также снижает инвестиционную привлекательность Украины.

Динамика оценок инвестиционного климата

Число бизнес-лидеров, считающих инвестиционный климат неблагоприятным, постепенно сокращается. В 2025 году так ответили 71% опрошенных. В 2024 году эта доля составила 79%, а в 2023 году — 84%. Из них 14% в 2025 году назвали ситуацию крайне неблагоприятной. Для сравнения, в 2024 г. так считали 20%.
В 2025 году 21% респондентов определили инвестклимат как нейтральный, а 8% как благоприятный.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
В 2026 году 29% СЕО ожидают улучшения инвестиционного климата. Еще 44% прогнозируют, что ситуация не изменится, а 27% допускают ухудшение условий.

Новые инвестиции и настроения бизнеса

Несмотря на войну, 72% опрошенных компаний Европейской бизнес ассоциации планируют продолжать инвестировать в Украину. В 2024 году о готовности инвестировать заявляли 70% компаний, в 2023 году — 57%.
Доля руководителей, считающих выгодным вход новых инвесторов на украинский рынок, выросла с 17% до 29%.

Убытки бизнеса

В результате боевых действий 52% компаний понесли убытки. В этой группе 23% уже обратились в правоохранительные органы, еще 17% намерены это сделать. В национальные суды обратились 9% компаний, в международные 4%.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems