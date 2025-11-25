Несмотря на войну, инвестировать в Украину планируют 72% компаний — исследование
Количество компаний, которые планируют и далее инвестировать в Украину, несмотря на войну, возросло до 72%. В прошлом году было 70%.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди членских компаний в партнерстве с международной группой компаний NEQSOL Holding BV
Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2025 году несколько вырос и составил 2,70 балла из 5 возможных. В 2024 году он равнялся 2,49 балла. Значение индекса почти вернулось к уровню второй половины 2021 года перед полномасштабным вторжением.
Стимулы и барьеры для инвестиций
К главным факторам положительного влияния на инвестиционный климат в Украине руководители компаний относят евроинтеграционное движение, преференциальный режим международной торговли и транспортный безвиз, дерегуляцию и диджилизацию государственных услуг.
Среди факторов, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность, бизнес называет российскую военную агрессию, коррупцию, слабую судебную систему, нехватку кадров и удары по украинской энергосистеме.
По мнению 78% респондентов, ограничение валютных операций также снижает инвестиционную привлекательность Украины.
Динамика оценок инвестиционного климата
Число бизнес-лидеров, считающих инвестиционный климат неблагоприятным, постепенно сокращается. В 2025 году так ответили 71% опрошенных. В 2024 году эта доля составила 79%, а в 2023 году — 84%. Из них 14% в 2025 году назвали ситуацию крайне неблагоприятной. Для сравнения, в 2024 г. так считали 20%.
В 2025 году 21% респондентов определили инвестклимат как нейтральный, а 8% как благоприятный.
В 2026 году 29% СЕО ожидают улучшения инвестиционного климата. Еще 44% прогнозируют, что ситуация не изменится, а 27% допускают ухудшение условий.
Новые инвестиции и настроения бизнеса
Несмотря на войну, 72% опрошенных компаний Европейской бизнес ассоциации планируют продолжать инвестировать в Украину. В 2024 году о готовности инвестировать заявляли 70% компаний, в 2023 году — 57%.
Доля руководителей, считающих выгодным вход новых инвесторов на украинский рынок, выросла с 17% до 29%.
Убытки бизнеса
В результате боевых действий 52% компаний понесли убытки. В этой группе 23% уже обратились в правоохранительные органы, еще 17% намерены это сделать. В национальные суды обратились 9% компаний, в международные 4%.
