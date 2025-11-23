0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Благодаря iPhone женщина узнала об измене мужа: он подал в суд на Apple

Фондовый рынок
375
Благодаря iPhone женщина узнала об измене мужа: он подал в суд на Apple
Благодаря iPhone женщина узнала об измене мужа: он подал в суд на Apple
Британский бизнесмен подал в суд на компанию Apple, обвиняя ее в своем разводе. Его жена узнала об измене, найдя удаленные сообщения, которые он посылал секс-работницам, на совместном компьютере iMac.
Об этом пишет crimezon.
По словам мужчины, он общался с проститутками через приложение iMessage на своем iPhone и удалял все чаты после окончания разговора. Однако, как оказалось, сообщения синхронизировались и оставались доступными на других устройствах, подключенных к той же учетной записи.
«Когда говорят, что сообщение удалено, вы ожидаете, что это действительно так. Если бы я мог спокойно объяснить ситуацию жене, брак, возможно, удалось бы сохранить. У меня есть семья, дети. По моему мнению, Apple должна была предупреждать, что сообщения удаляются только с конкретного устройства, а не со всех», — заявил мужчина.
Британец подал иск на сумму более 5 миллионов фунтов стерлингов, утверждая, что именно эта сумма отражает его потери из-за развода. Его адвокат, Саймон Уолтон из юридической фирмы Rosenblatt, указал, что Apple не уведомляет пользователей об особенностях синхронизации сообщений между устройствами.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems