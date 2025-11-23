Благодаря iPhone женщина узнала об измене мужа: он подал в суд на Apple Сегодня 04:46 — Фондовый рынок

Британский бизнесмен подал в суд на компанию Apple, обвиняя ее в своем разводе. Его жена узнала об измене, найдя удаленные сообщения, которые он посылал секс-работницам, на совместном компьютере iMac.

По словам мужчины, он общался с проститутками через приложение iMessage на своем iPhone и удалял все чаты после окончания разговора. Однако, как оказалось, сообщения синхронизировались и оставались доступными на других устройствах, подключенных к той же учетной записи.

«Когда говорят, что сообщение удалено, вы ожидаете, что это действительно так. Если бы я мог спокойно объяснить ситуацию жене, брак, возможно, удалось бы сохранить. У меня есть семья, дети. По моему мнению, Apple должна была предупреждать, что сообщения удаляются только с конкретного устройства, а не со всех», — заявил мужчина.

Британец подал иск на сумму более 5 миллионов фунтов стерлингов, утверждая, что именно эта сумма отражает его потери из-за развода. Его адвокат, Саймон Уолтон из юридической фирмы Rosenblatt, указал, что Apple не уведомляет пользователей об особенностях синхронизации сообщений между устройствами.

